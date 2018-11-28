Предприниматель, не оплативший сотрудникам работу в праздничные дни, заплатит штраф

В Люботине сотрудники ГУ Гоструда вмете с инспектором труда органов местного самоуправления проинспектировали деятельность физического лица - предпринимателя, который занимается торговлей продовольственными товарами.
По результатам посещения было обнаружено 2 неоформленных работника и выявлены нарушения по вопросам несоблюдения минимальных государственных гарантий в оплате труда в отношении 4 работников (не осуществлен оплату труда за работу в праздничные дни) и другие нарушения законодательства о труде.
В результате проверки работодателю придется заплатить штрафы, предусмотрены законодательством Украины, на общую сумму 376023,00 грн.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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