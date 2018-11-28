Главная Новости Власть Предприниматель, не оплативший сотрудникам работу в праздничные дни, заплатит штраф
28.11.2018  13:31   

Предприниматель, не оплативший сотрудникам работу в праздничные дни, заплатит штраф

В Люботине сотрудники ГУ Гоструда вмете с инспектором труда органов местного самоуправления проинспектировали деятельность физического лица - предпринимателя, который занимается торговлей продовольственными товарами.


// kh.dsp.gov.ua

По результатам посещения было обнаружено 2 неоформленных работника и выявлены нарушения по вопросам несоблюдения минимальных государственных гарантий в оплате труда в отношении 4 работников (не осуществлен оплату труда за работу в праздничные дни) и другие нарушения законодательства о труде.

В результате проверки работодателю придется заплатить штрафы, предусмотрены законодательством Украины, на общую сумму 376023,00 грн.

Источник:   ГУ Гоструда
 Тэги:  штраф, гоструда, харьков
 
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