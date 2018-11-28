28.11.2018 13:31

Предприниматель, не оплативший сотрудникам работу в праздничные дни, заплатит штраф

В Люботине сотрудники ГУ Гоструда вмете с инспектором труда органов местного самоуправления проинспектировали деятельность физического лица - предпринимателя, который занимается торговлей продовольственными товарами.



// kh.dsp.gov.ua

По результатам посещения было обнаружено 2 неоформленных работника и выявлены нарушения по вопросам несоблюдения минимальных государственных гарантий в оплате труда в отношении 4 работников (не осуществлен оплату труда за работу в праздничные дни) и другие нарушения законодательства о труде.



В результате проверки работодателю придется заплатить штрафы, предусмотрены законодательством Украины, на общую сумму 376023,00 грн.