28.11.2018 16:04

Рыбинспекторы области начинают борьбу с браконьерами с рынка Барабашово (ФОТО)

С начала 2018 года рыбоохранный патруль провел на рынке 12 рыбоохранных рейдов.



// darg.gov.ua

Результат рейдов: 24 задержанных нарушителя и 111 запрещенных орудий лова, изъятых из обращения.



На всех виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Эта статья предусматривает наложение штрафа в размере от 153 до 1700 грн с конфискацией орудий, материалов и средств для их изготовления.



Оформленные админматериалы направлены в суды.



По состоянию на 28 ноября судами рассмотрено 15 админпротоколов по фактам незаконной торговли запрещенными орудиями лова. Еще девять протоколов находятся на рассмотрении у судей.



Общая сумма штрафов, наложенная судами на нарушителей, составила 3332 грн.



«Выявление и пресечение фактов продажи запрещенных орудий лова является одно из приоритетных направлений работы рыбоохранного патруля. Ведь нарушителей можно привлечь к ответственности еще до того, как они нанесут вред рыбным запасам нашей области», - заявили в Управлении Госрыбагентства в Харьковской области.