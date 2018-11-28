Рыбинспекторы области начинают борьбу с браконьерами с рынка Барабашово (ФОТО)

С начала 2018 года рыбоохранный патруль провел на рынке 12 рыбоохранных рейдов.
Результат рейдов: 24 задержанных нарушителя и 111 запрещенных орудий лова, изъятых из обращения.
На всех виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Эта статья предусматривает наложение штрафа в размере от 153 до 1700 грн с конфискацией орудий, материалов и средств для их изготовления.
Оформленные админматериалы направлены в суды.
По состоянию на 28 ноября судами рассмотрено 15 админпротоколов по фактам незаконной торговли запрещенными орудиями лова. Еще девять протоколов находятся на рассмотрении у судей.
Общая сумма штрафов, наложенная судами на нарушителей, составила 3332 грн.
«Выявление и пресечение фактов продажи запрещенных орудий лова является одно из приоритетных направлений работы рыбоохранного патруля. Ведь нарушителей можно привлечь к ответственности еще до того, как они нанесут вред рыбным запасам нашей области», - заявили в Управлении Госрыбагентства в Харьковской области.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
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