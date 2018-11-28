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28.11.2018  16:04   

Рыбинспекторы области начинают борьбу с браконьерами с рынка Барабашово (ФОТО)

С начала 2018 года рыбоохранный патруль провел на рынке 12 рыбоохранных рейдов.


// darg.gov.ua

Результат рейдов: 24 задержанных нарушителя и 111 запрещенных орудий лова, изъятых из обращения.

На всех виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Эта статья предусматривает наложение штрафа в размере от 153 до 1700 грн с конфискацией орудий, материалов и средств для их изготовления.

Оформленные админматериалы направлены в суды.

По состоянию на 28 ноября судами рассмотрено 15 админпротоколов по фактам незаконной торговли запрещенными орудиями лова. Еще девять протоколов находятся на рассмотрении у судей.

Общая сумма штрафов, наложенная судами на нарушителей, составила 3332 грн.

«Выявление и пресечение фактов продажи запрещенных орудий лова является одно из приоритетных направлений работы рыбоохранного патруля. Ведь нарушителей можно привлечь к ответственности еще до того, как они нанесут вред рыбным запасам нашей области», - заявили в Управлении Госрыбагентства в Харьковской области.

Источник:   Госагентство рыбного хозяйства
 Тэги:  браконьеры, рыбнадзор, харьков, барабашово
 
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