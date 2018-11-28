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28.11.2018  17:30   

На предприятии, обучающем водителей, работали «нелегалы»

На двух предприятиях Харьковщины инспекторы Гоструда вявили 36 нелегально трудоустроенных работников.


// kh.dsp.gov.ua

Так, на частном предприятии строительной отрасли на работах с повышенной опасностью было задействовано 17 работников без надлежащего оформления трудовых отношений.

А на частном предприятии, которое занимается профессиональной подготовкой водителей, выявлено 19 неоформленных работников.

По результатам инспекционных посещений, Главным управлением рассмотрено дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму 4,0 млн. гривен.

Источник:   ГУ Гоструда
 Тэги:  нелегалы, гоструда, харьков
 
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