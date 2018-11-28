На предприятии, обучающем водителей, работали «нелегалы»

На двух предприятиях Харьковщины инспекторы Гоструда вявили 36 нелегально трудоустроенных работников.
Так, на частном предприятии строительной отрасли на работах с повышенной опасностью было задействовано 17 работников без надлежащего оформления трудовых отношений.
А на частном предприятии, которое занимается профессиональной подготовкой водителей, выявлено 19 неоформленных работников.
По результатам инспекционных посещений, Главным управлением рассмотрено дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму 4,0 млн. гривен.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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