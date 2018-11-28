Спасатели просят харьковчан не выходить на тонкий лед

Сильные морозы покрыли харьковские реки льдом. Впрочем, уверяют спасатели, он очень опасен, ведь водоемы еще толком не замерзли. Поэтому не стоит ходить по льду и рыбачить, даже в резиновых или в надувных лодках.
«Сейчас первый образовавшийся лед, в нем нет плотности сплошного льда, он может отколоться от общего льда или от берега, – рассказал руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Игорь Лупандин. – В местах, где он откололся, лед очень острый, и были случаи, когда при столкновении с ним лодка переворачивалась или получала повреждения, от которых сдувалась. И люди, находящиеся в ней, подвергают свою жизнь опасности».
Кроме того, отмечают спасатели, не всегда рыбаки даже с большим опытом умеют правильно выбирать места на льду.
Например, не следует сидеть возле речной растительности или скопления водорослей, также не стоит рыбачить на водоемах с сильным течением, ведь все эти характеристики указывают на то, что лед поверхности будет неравномерной толщины.
Пока, по словам спасателей, в Харькове не зафиксировано ни одного несчастного случая на реках, но уверяют, что именно рыбаки и дети из-за своей любознательность часто попадают в неприятные ситуации.
«Мы обращаемся к родителям, чтобы они все-таки знали, где дети проводят их свободное время от учебы, в первую те, кто проживают недалеко от водоемов, ну и любителей зимней рыбалки чтобы не подвергали свою жизнь опасности. Необходимо соблюдать осторожность, правила безопасности», – напоминает Игорь Лупандин.
Спасатели говорят, сейчас лед на водоемах достигает примерно трех или пяти сантиметров, но для того, чтобы он смог выдержать вес человека, необходимо от 7-ми до 15 сантиметров, а для двух и более человек - более 20.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
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