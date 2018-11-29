29.11.2018 21:41

Игорь Терехов: Военное положение не скажется на работе школ и детсадов

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 29 ноября провел встречу с родителями учащихся учебных учреждений Немышлянского района в школе №61.



// city.kharkov.ua

В мероприятии также приняли участие председатель райадминистрации Татьяна Топчий, руководство Городского родительского комитета.



Родители сразу же поинтересовались, как отразится на учебном процессе введение военного положения в Харьковской области наряду с несколькими другими регионами Украины. Игорь Терехов ответил, что изменения в режим работы школ и детсадов вноситься не будут, поскольку для этого на сегодняшний день нет никаких предпосылок.



«Мы работаем в обычном режиме, каникулы пройдут в срок. На сегодня никакого комендантского часа, проверки документов, патрулей, ограничения свобод или проведения каких-либо мероприятий нет. Банки, Пенсионный фонд, социальные выплаты – все работает и выплачивается в нормальном режиме. Никаких сбоев с продуктами питания не будет, все массовые мероприятия пройдут, как и планировалось. Если есть желание, то можно спокойно ехать в отпуск. Газом мы обеспечены, тепло – есть, электроэнергия – есть, общественный транспорт ходит по расписанию. Не нужно создавать ажиотажа. Надо жить так, как мы жили и до этого», – отметил Игорь Терехов.



Во время встречи родители также задавали вопросы, которые касались актуальных проблем учебных учреждений. На подавляющее большинство обращений сразу был получен положительный ответ. Игорь Терехов подчеркнул, что в бюджете города Харькова на 2019 год были предусмотрены значительные суммы на укрепление материально-технической базы школ и детсадов.



Так, например, в школе-гимназии №24 проведут ремонт актового зала и столовой, в школе №74 – теплоузла, в УВК №180 – кровли, а в школе №61 отремонтируют туалеты и заасфальтируют территорию. В детском саду №237 запланированы ремонт дороги и замена окон, №138 – ремонт дороги, №267 – замена окон, №265 – освещение территории и установка детских площадок, №383 – замена окон в спортзале.



Также родители интересовались изменением стоимости питания в учреждениях образования. Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, действительно с 1 января 2019 года эта стоимость будет повышена. Если сейчас питание одного ребенка в яслях стоит 18 грн в день, а в детском саду – 23 грн в день, то с нового года оно увеличится на две гривны и составит, соответственно, 20 и 25 грн.



«Законодательством это не предусмотрено, но бюджет города Харькова взял на себя часть оплаты за питание в детсадах и яслях в размере 40% от его стоимости, а родители платят оставшиеся 60%», – пояснила Ольга Деменко.



Кроме того, с 1 января вырастет стоимость питания в 1-4 классах школ: сейчас это 10,5 грн, а станет 11 грн. Эти расходы покрываются полностью за счет городского бюджета. Стоимость бесплатного обеда для детей-льготников также вырастет с 13,5 грн до 14 грн.