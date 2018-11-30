Россиянам в возрасте от 16 до 60 лет нельзя будет пересечь границу Украины

В Харьковских пограничных пунктах пропуска действуют усиленные меры контроля.
В связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом на совещании у президента заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, усиленные меры контроля осуществляется, прежде всего, в отношении российских граждан.
«В пунктах пропуска осуществляется усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола», - заявил Цигикал.
В свою очередь президент Петр Порошенко отметил, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.
«Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, будут четко выписаны в инструкции», - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина запретила въезд в Крым для иностранцев. С четверга, 29 ноября, административную границу с оккупированным полуостровом могут пересекать исключительно граждане Украины. Ограничения будут действовать в течение действия военного положения.
Отметим, еще вчера сообщалось, что на границе в отношении россиян действуют усиленные меры контроля.
«В том числе проводится интервьюирование с иностранцами, среди которых есть и граждане РФ», - отметил руководитель пресс-службы ГПС Андрей Демченко.
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