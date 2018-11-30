Геннадий Кернес выражает соболезнования семье Олега Пересады

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования семье и близким главного редактора газеты «Харьковские известия» Олега Васильевича Пересады, который умер вчера, 29 ноября.
«Примите наши соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Ее не восполнить. От нас ушел интересный человек, большой профессионал, мастер своего дела, любящий отец, муж и брат.
Вместе с вами сейчас скорбят все, кто знал Олега Васильевича лично, и тысячи людей, которые знакомились с ним как журналистом и редактором ведущих харьковских газет благодаря материалам, которые он готовил.
Желаем вам сил и мужества пережить это горе. Вечная память», – говорится в соболезновании.
Если есть возможность, проведите день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом вас месте будут как никогда актуальны.
Календарная осень заканчивается морозами, сильным холодным ветром и ясной погодой. Без осадков.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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давл.:
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