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30.11.2018  10:43   

Геннадий Кернес выражает соболезнования семье Олега Пересады

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования семье и близким главного редактора газеты «Харьковские известия» Олега Васильевича Пересады, который умер вчера, 29 ноября.


// city.kharkov.ua

«Примите наши соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Ее не восполнить. От нас ушел интересный человек, большой профессионал, мастер своего дела, любящий отец, муж и брат.

Вместе с вами сейчас скорбят все, кто знал Олега Васильевича лично, и тысячи людей, которые знакомились с ним как журналистом и редактором ведущих харьковских газет благодаря материалам, которые он готовил.  

Желаем вам сил и мужества пережить это горе. Вечная память», – говорится в соболезновании.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, соболезнования, некролог, пересада, харьков
 
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