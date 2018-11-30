30.11.2018 10:43

Геннадий Кернес выражает соболезнования семье Олега Пересады

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования семье и близким главного редактора газеты «Харьковские известия» Олега Васильевича Пересады, который умер вчера, 29 ноября.



// city.kharkov.ua

«Примите наши соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Ее не восполнить. От нас ушел интересный человек, большой профессионал, мастер своего дела, любящий отец, муж и брат.



Вместе с вами сейчас скорбят все, кто знал Олега Васильевича лично, и тысячи людей, которые знакомились с ним как журналистом и редактором ведущих харьковских газет благодаря материалам, которые он готовил.

Желаем вам сил и мужества пережить это горе. Вечная память», – говорится в соболезновании.