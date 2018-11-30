30.11.2018 16:40

В пригороде Харькова персонал одной из колоний сдавал зачет по методам радиологической и химической разведки

В Хроливском исправительном центре (№140) проведены практические занятия на тему «приборы радиационной и химической разведки»



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30 ноября 2018 в государственном учреждении «Хроливський исправительный центр (№140)» были проведены занятия с персоналом объектовой команды на тему «Приборы радиационной и химической разведки».

Работники были ознакомлены с военным прибором химической разведки, дозиметром и правилами их использования, а также действиями персонала при получении сигнала «Радиационная опасность» и «Химическая опасность».

Были проведены практические занятия по использованию приборов и составлены соответствующие зачеты персоналом сводной объектовой команды и звена разведки.

Как отметил начальник учреждения Роман Хвостов, проведение таких занятий способствует поддержанию готовности персонала объектовой команды к ликвидации чрезвычайных ситуаций.