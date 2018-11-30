30.11.2018 17:34

На Харьковщине растаможили первую «евробляху»

В Харьковской таможне ГФС прошло таможенное оформление первого транспортного средства на европейских номерах по новым льготным условиям.



// kh.sfs.gov.ua

Гражданин Украины растаможил свой легковой автомобиль с дизельным двигателем марки Audi A6 2004 года выпуска с литовской регистрацией, заплатив в государственный бюджет 70,56 тыс. грн. Пошлина (10%) составила 7,5 тыс. грн, акцизный налог – 38,8 тыс. грн и НДС (20%) – 24,2 тыс грн.

В ГУ ГФС напомнили, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона Украины от № 2611-VIII базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50% скидкой, кроме электромобилей, с применением коэффициентов в зависимости от объема двигателя и возраста ТС.

Таким образом через три месяца таможенное оформление данной Audi A6 стоило бы ее владельцу 117,1 тыс. грн. Экономия составила 46,54 тыс. грн.



Также в ведомстве отметили, что законы Украины № 2611-VIII и № 2612-VIII, которые вступили в силу 25 ноября, предусматривают новые правила ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией.



Так, ранее импорт этого автомобиля был невозможен из-за запрета на таможенное оформление в связи с его несоответствием экологическим нормам. В настоящее время эта норма отменена.



