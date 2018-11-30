30.11.2018 17:19

Геннадий Кернес: На рынке «Барабашово» предприниматели получат землю без посредничества АВЭКа

Рабочая группа, которую начали создавать в Харьковском городском совете, определит порядок заключения договоров с предпринимателями на аренду земли под торговыми точками на рынке «Барабашово».



city.kharkov.ua

30 ноября Харьковский городской голова Геннадий Кернес на личном приеме граждан встретился с предпринимателями рынка «Барабашово». Он объявил о создании рабочей группы для урегулирования отношений между торгующими, местной властью и концерном «АВЭК» на рынке у ст. м. «Академика Барабашова».



«Официально сообщаю, что участок земли на рынке, по поводу которого было уже несколько конфликтов, возвращен в коммунальную собственность и принадлежит громаде. Рабочая группа, куда мы приглашаем все заинтересованные стороны, разобьет его на участки и назначит номера. После этого владельцы торговых точек начнут заключать договоры с коммунальным предприятием «Современный город» на аренду земли в установленном законом порядке», - сообщил Геннадий Кернес.



Напомним, группа предпринимателей, объединившихся в общественную организацию «Сила в единстве», отстаивает право на прямую аренду коммунальной земли. В неоднократных жалобах и обращениях в мэрию они говорят о требовании незаконных платежей со стороны владельца рынка - концерна «АВЭК». По их словам, представители концерна хотят получить предоплату за несколько лет вперед, но при этом отказываются оформлять аренду документально.



Геннадий Кернес отметил, что рабочая группа разработает механизм взаимодействия рынка, торгующих и власти, определив обязанности сторон и механизм их выполнения.



«Что касается поборов, я советую не платить ничего наперед. Люди будут получать участки напрямую, и это справедливое решение», - заявил городской голова.