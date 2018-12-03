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03.12.2018  13:13   

Мероприятие, посвященное Международному дню людей с инвалидностью, прошло в Основянском районе.

В Основянском районе наградили организацию лиц с инвалидностью «Основа»


://city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие около 200 жителей района - людей с ограниченными возможностями.

Председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская вручила членам общественной организации «Объединение лиц с инвалидностью «Основа» грамоты администрации. Для всех присутсвующих прошел концерт.

Отметим, что Международный день людей с инвалидностью отмечают ежегодно 3 декабря.

Источник:   ХГС
 Тэги:  инвалид, харьков, условия труда, день, общество, грамота
 
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