Мероприятие, посвященное Международному дню людей с инвалидностью, прошло в Основянском районе.

В Основянском районе наградили организацию лиц с инвалидностью «Основа»
В мероприятии приняли участие около 200 жителей района - людей с ограниченными возможностями.
Председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская вручила членам общественной организации «Объединение лиц с инвалидностью «Основа» грамоты администрации. Для всех присутсвующих прошел концерт.
Отметим, что Международный день людей с инвалидностью отмечают ежегодно 3 декабря.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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