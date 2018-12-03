03.12.2018 15:20

Региональные фискалы обеспечили сбор налогов на ¾ млрд грн больше, чем в прошлом году

Руководитель Главного управления фискальной службы области Николай Рыбаков на страничке регионального ведомства проинформировал об итогах работы за 11 месяцев.



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Так, с начала 2018 обеспечен сбор платежей в бюджеты всех уровней в сумме 34,4 млрд. Это на 779,1млн. грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Темп роста сбора платежей к соответствующему периоду прошлого года составил 102,3 %. Индикативный показатель ГФС Украины выполнено на 103,6 проц., дополнительно собрано 1,2млрд. гривен.

«Фискальная служба продолжает свою работу по устойчивому наполнения бюджетов. Что особенно важно в сегодняшних условиях. Наполненный бюджет - это стабильная социально-экономическая ситуация в стране и в регионе », - отмечает налоговик. В разрезе налогов в сводный бюджет поступило:

Налога на доходы физических лиц - 10,4 млрд;

Рентной платы - 12,2 млрд;

НДС - 4,7 млрд;

Единого налога - 2,4 млрд;

Налога на прибыль - 1,5 млрд;

Земельного налога и арендной платы - 1,4 млрд;

Акцизного сбора - 269,3 млн.грн.

В ноябре в Сводный бюджет собрано 4,1 млрд.грн., Индикативный показатель ГФС Украины выполнено на 101,6 процента (235,5 млн. грн.).

При этом, в Государственный бюджет за январь - ноябрь поступило 21,2 млрд.грн., в местный бюджет за январь-ноябрь поступило 13,2 млрд.