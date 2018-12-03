Региональные фискалы обеспечили сбор налогов на ¾ млрд грн больше, чем в прошлом году

Руководитель Главного управления фискальной службы области Николай Рыбаков на страничке регионального ведомства проинформировал об итогах работы за 11 месяцев.
Так, с начала 2018 обеспечен сбор платежей в бюджеты всех уровней в сумме 34,4 млрд. Это на 779,1млн. грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Темп роста сбора платежей к соответствующему периоду прошлого года составил 102,3 %. Индикативный показатель ГФС Украины выполнено на 103,6 проц., дополнительно собрано 1,2млрд. гривен.
«Фискальная служба продолжает свою работу по устойчивому наполнения бюджетов. Что особенно важно в сегодняшних условиях. Наполненный бюджет - это стабильная социально-экономическая ситуация в стране и в регионе », - отмечает налоговик. В разрезе налогов в сводный бюджет поступило:
В ноябре в Сводный бюджет собрано 4,1 млрд.грн., Индикативный показатель ГФС Украины выполнено на 101,6 процента (235,5 млн. грн.).
При этом, в Государственный бюджет за январь - ноябрь поступило 21,2 млрд.грн., в местный бюджет за январь-ноябрь поступило 13,2 млрд.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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