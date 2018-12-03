03.12.2018 15:49

Игорь Терехов встретился с представителями Мирового банка

Город совместно с Мировым банком продолжит реконструкцию тепловых магистралей в Харькове.



city.kharkov.ua

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 3 декабря, провел встречу с представителями Мирового банка.



В ходе встречи первый вице-мэр отметил, что к этому отопительному сезону, благодаря поддержке Мирового банка, в Харькове удалось переложить рекордное количество тепломагистралей, и эта работа будет максимально продолжена в следующем году. Игорь Терехов напомнил, что на эти цели на последней сессии городского совета было выделено 200 млн грн. Он также акцентировал внимание миссии на том, что реконструкция и оптимизация системы теплоснабжения позволит не только улучшить качество предоставляемых услуг, но и удерживать тарифы на тепло.



«Город впервые выделяет такую большую финансовую поддержку предприятию, потому что мы понимаем, что тарифы на газ значительно возросли и людям тяжело платить за услуги теплоснабжения. Поэтому нам сегодня необходимо привести все наши трубопроводы и системы теплоснабжения в оптимальное, рабочее состояние, чтобы достигнуть экономии ресурсов, и мы могли хотя бы удерживать тарифы в тех рамках, которые есть сегодня», - подчеркнул Игорь Терехов.



В свою очередь, главный специалист по энергетике Мирового банка Санду Гидирим отметил, что все запланированные на 2018 год объемы по реконструкции магистральных трубопроводов в Харькове успешно выполнены, и уже в следующем году Мировой банк выделит городу новый транш на модернизацию теплосетей в размере 14 млн долл.



«Нужно начинать этот процесс уже сейчас, чтобы по окончанию отопительного сезона подрядные организации могли сразу приступить к работе. Рассчитываем, что за весну и лето 2019 года все будет выполнено», - сообщил Санду Гидирим.



Отметим, миссия Мирового банка приехала в Харьков, чтобы подвести итоги реконструкции основных тепловых артерий города.



Напомним, в 2018 году совместно с Мировым банком к этому отопительному сезону в Харькове было переложено рекордное количество трубопроводов большого диаметра (600 и 1000 мм) - 44 км.