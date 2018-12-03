Главная Новости Власть Патрулирование Киевского района Харькова существенно усилили кинологи с полицейскими собаками (ФОТО)
03.12.2018  17:17   

Патрулирование Киевского района Харькова существенно усилили кинологи с полицейскими собаками (ФОТО)

Правоохранительные органы усилили несения службы до особого распоряжения, в связи с введением военного положения в Украине.


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Об этом во время первого зимнего инструктажа доложил присутствующим заместитель начальника Киевского отдела полиции Александр Иванов.

Усиленное патрулирование будет проводиться полицейскими нарядами Киевского ОП совместно с полицейскими Следственного управление ГУ Национальной полиции в Харьковской области и кинологами.

Во время усиленного варианта несения службы полицейскими будет осуществляться комплекс организационно-правовых, превентивных, профилактических, оперативных и других мероприятий с целью скорейшей стабилизации оперативной обстановки и восстановления правопорядка, устранения угрозы жизни или здоровью граждан.

Такие мероприятия проводятся для противодействия правонарушениям и преступлениям, ввозу оружия и взрывчатых веществ в г. Харьков

Источник:   Киевское РУ ГУНП в Харьковской области
 Тэги:  патруль, харьков, киевский, кинолог, собаки полицейские, усиление
 
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