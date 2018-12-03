03.12.2018 17:17

Патрулирование Киевского района Харькова существенно усилили кинологи с полицейскими собаками (ФОТО)

Правоохранительные органы усилили несения службы до особого распоряжения, в связи с введением военного положения в Украине.



// facebook

Об этом во время первого зимнего инструктажа доложил присутствующим заместитель начальника Киевского отдела полиции Александр Иванов.

Усиленное патрулирование будет проводиться полицейскими нарядами Киевского ОП совместно с полицейскими Следственного управление ГУ Национальной полиции в Харьковской области и кинологами.

Во время усиленного варианта несения службы полицейскими будет осуществляться комплекс организационно-правовых, превентивных, профилактических, оперативных и других мероприятий с целью скорейшей стабилизации оперативной обстановки и восстановления правопорядка, устранения угрозы жизни или здоровью граждан.

Такие мероприятия проводятся для противодействия правонарушениям и преступлениям, ввозу оружия и взрывчатых веществ в г. Харьков