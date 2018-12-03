Патрулирование Киевского района Харькова существенно усилили кинологи с полицейскими собаками (ФОТО)

Правоохранительные органы усилили несения службы до особого распоряжения, в связи с введением военного положения в Украине.
Об этом во время первого зимнего инструктажа доложил присутствующим заместитель начальника Киевского отдела полиции Александр Иванов.
Усиленное патрулирование будет проводиться полицейскими нарядами Киевского ОП совместно с полицейскими Следственного управление ГУ Национальной полиции в Харьковской области и кинологами.
Во время усиленного варианта несения службы полицейскими будет осуществляться комплекс организационно-правовых, превентивных, профилактических, оперативных и других мероприятий с целью скорейшей стабилизации оперативной обстановки и восстановления правопорядка, устранения угрозы жизни или здоровью граждан.
Такие мероприятия проводятся для противодействия правонарушениям и преступлениям, ввозу оружия и взрывчатых веществ в г. Харьков
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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