В Холодногорской колонии «закрыли» корнеплод

По особой рецептуре «закатали» корнеплоды для заключенных исправительной колонии №18.
3 декабря 2018 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№ 18)» завершено консервацию свеклы.
С целью качественного хранения овощей в зимний период и обеспечения осужденных витаминизированным рационом питания в учреждении законсервировано 1000 кг. свеклы по особой рецептуре.
Использована рецептура позволяет сохранить большинство полезных веществ таких как, витамины А, В1, В5, В6, С, Е, Н и РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, цинк, железо, йод, фтор и натрий.
«В осенне-зимний период года, прием в пищу продуктов с высоким содержанием витаминов повышает иммунитет и положительно влияет на состояние здоровья осужденных», - отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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