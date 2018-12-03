03.12.2018 17:35

В Холодногорской колонии «закрыли» корнеплод

По особой рецептуре «закатали» корнеплоды для заключенных исправительной колонии №18.



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3 декабря 2018 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№ 18)» завершено консервацию свеклы.

С целью качественного хранения овощей в зимний период и обеспечения осужденных витаминизированным рационом питания в учреждении законсервировано 1000 кг. свеклы по особой рецептуре.

Использована рецептура позволяет сохранить большинство полезных веществ таких как, витамины А, В1, В5, В6, С, Е, Н и РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, цинк, железо, йод, фтор и натрий.

«В осенне-зимний период года, прием в пищу продуктов с высоким содержанием витаминов повышает иммунитет и положительно влияет на состояние здоровья осужденных», - отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин.