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04.12.2018  09:22   

В Харькове обсудят взаимодействие дипломатических представительств с органами местного самоуправления

I Международная конференция «Особенности взаимодействия иностранных и дипломатических представительств с органами местного самоуправления: местный аспект» пройдет 5 декабря в Харьковском городском совете.


// city.kharkov.ua

В мероприятии примут участие представители органов местного самоуправления городов Украины, дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций, Министерства иностранных дел Украины, Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств, вузов и пр.


В рамках конференции будут обсуждаться актуальные вопросы и тенденции развития сотрудничества между органами местного самоуправления, дипломатическими представительствами и международными организациями. Украинские специалисты обменяются опытом с зарубежными коллегами.

Также в рамках конференции состоится открытие и презентация деятельности Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине.

Начало мероприятия - в 10:00. Место проведения: пл. Конституции, 7 (2 этаж, малый зал).

Отметим, что мероприятие является одним из этапов реализации комплексного проекта «Харьков дипломатический», который, в частности, предусматривает организацию тематической экспозиции, продолжение работы Харьковского дипломатического клуба и Школы молодых дипломатов, печать календаря и монографии соответствующей тематики.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конференция, харьков
 
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