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04.12.2018  11:11   

Региональная власть усилила борьбу за наполнение Пенсионного фонда (ФОТО)

Должникам по ЕСВ – выезд на новогодние праздники запрещен: фискальная служба сотрудничает с органами власти


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В Главном управлении ГФС в Харьковской области состоялась рабочая встреча руководства фискальной службы, ГУ Пенсионного фонда и Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.

На повестке дня важный вопрос - организация совместной работы по взысканию задолженности по единому социального взносу.

Один из действенных механизмов - применение запрета выезда за границу должников. Алгоритм действий наработано. Следующий шаг - выполнение.

В ГУ ГФС в Харьковской области отмечают, что принятые в 2018 году различные мероприятия обеспечили значительные поступления в бюджет в счет погашения задолженности по ЕСВ - это более 180 млн.гривен.

В ноябре сумма поступлений превысила 30 млн.гривен.

  

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  пенсионный, харьков, налоговая, есв, наполнение, фискалы, контроль, юстиция
 
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