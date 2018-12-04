04.12.2018 11:11

Региональная власть усилила борьбу за наполнение Пенсионного фонда (ФОТО)

Должникам по ЕСВ – выезд на новогодние праздники запрещен: фискальная служба сотрудничает с органами власти



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В Главном управлении ГФС в Харьковской области состоялась рабочая встреча руководства фискальной службы, ГУ Пенсионного фонда и Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.

На повестке дня важный вопрос - организация совместной работы по взысканию задолженности по единому социального взносу.

Один из действенных механизмов - применение запрета выезда за границу должников. Алгоритм действий наработано. Следующий шаг - выполнение.

В ГУ ГФС в Харьковской области отмечают, что принятые в 2018 году различные мероприятия обеспечили значительные поступления в бюджет в счет погашения задолженности по ЕСВ - это более 180 млн.гривен.

В ноябре сумма поступлений превысила 30 млн.гривен.