Региональная власть усилила борьбу за наполнение Пенсионного фонда (ФОТО)

Должникам по ЕСВ – выезд на новогодние праздники запрещен: фискальная служба сотрудничает с органами власти
В Главном управлении ГФС в Харьковской области состоялась рабочая встреча руководства фискальной службы, ГУ Пенсионного фонда и Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.
На повестке дня важный вопрос - организация совместной работы по взысканию задолженности по единому социального взносу.
Один из действенных механизмов - применение запрета выезда за границу должников. Алгоритм действий наработано. Следующий шаг - выполнение.
В ГУ ГФС в Харьковской области отмечают, что принятые в 2018 году различные мероприятия обеспечили значительные поступления в бюджет в счет погашения задолженности по ЕСВ - это более 180 млн.гривен.
В ноябре сумма поступлений превысила 30 млн.гривен.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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