04.12.2018 12:30

Стал известен состав оперативного штаба силовиков и спасателей на период военного положения

Все подразделения МВД переведены на усиленный вариант несения службы



// facebook

Как сообщили на своей официальной странице 4 декабря региональные спасатели, для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

В него вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель главы ДСНС Олег Мельчуцький, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко и другие.

Для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.

Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи.