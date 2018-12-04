Главная Новости Власть Стал известен состав оперативного штаба силовиков и спасателей на период военного положения
04.12.2018  12:30   

Стал известен состав оперативного штаба силовиков и спасателей на период военного положения

Все подразделения МВД переведены на усиленный вариант несения службы


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Как сообщили на своей официальной странице 4 декабря региональные спасатели, для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

В него вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель главы ДСНС Олег Мельчуцький, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко и другие.

Для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.

Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины по Харьковской области
 Тэги:  спасатели, силовики, харьков, военное положение, оперативный штаб
 
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