Стал известен состав оперативного штаба силовиков и спасателей на период военного положения

Все подразделения МВД переведены на усиленный вариант несения службы
Как сообщили на своей официальной странице 4 декабря региональные спасатели, для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.
В него вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель главы ДСНС Олег Мельчуцький, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко и другие.
Для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.
Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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