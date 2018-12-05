05.12.2018 10:45

Харьковские спасатели 4-5 декабря проводят командно-штабные учения (ФОТО)

По окончанию учений будут отработаны условия взаимодействия в особенный период и личный состав подразделений вернется в расположение постоянной дислокации



://kharkiv.dsns.gov.ua

В течение 4-5 декабря в Харькове проходят обще-украинские командно-штабные тренировки с органами управления гражданской защиты единой государственной системы гражданской защиты по переводу ее из режима функционирования в мирное время на режим функционирования в особый период.

Главная цель тренировок - усовершенствовать слаженность и оперативность работы органов управления гражданской защиты по вопросам организации выполнения соответствующих мероприятий.

Участие в учениях принимает руководящий состав центральных органов исполнительной власти, именно образуют функциональные подсистемы ЕГСЦЗ. В частности, Минагрополитики, МВД, ГСЧС, Минприроды, Минэкономразвития, Минэнерго, Мининфраструктуры, Минрегион, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Минкультуры, Минюст, местные органы исполнительной власти, а также отраслевых специализированных служб гражданской защиты, рабочие ( оперативные и специальные) группы для работы этих органов власти на соответствующих пунктах управления.

Так, в стенах Госслужбы по чрезвычайным ситуациям утро вторника начался с объявления сигнала «Тревога». Спасатели проверили укомплектования свои тревожных чемоданов, прошли соответствующие инструктажи, а также проверили готовность к действиям по назначению.

В регионах этот день состоялись совместные межведомственные совещания, где обсуждались вопросы внедрения мероприятий гражданской защиты граждан, было рассмотрено состояние простейших укрытий, функционирования систем оповещения населения, обеспечения населения средствами индивидуальной защиты органов дыхания, пополнение материальных резервов всех уровней, а также надлежащее функционирование о ' объектов жизнеобеспечения населения и тому подобное.

Кроме того, в территориальных подразделениях ГСЧС были осуществлены проверки укомплектованности подразделений личным составом, техникой, материально-техническими средствами и оборудованием. Кроме этого проверялась наличие соответствующей служебной документации, состояние системы связи, исправность техники и пожарно-спасательного и аварийно-спасательного оборудования, обеспеченность личного состава зимним форменной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

По завершению командно-штабных тренировок, 5 декабря, все участники вернутся в места постоянной дислокации.