Антимонопольный комитет Украины принял решение о помощи харьковским коммунальщикам

Государственная помощь Департаменту коммунального хозяйства Харьковского городского совета будет предоставлена согласно решениям , опубликованным на официальной странице АМКУ.
В частности:
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
влажн.:
давл.:
ветер: