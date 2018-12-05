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05.12.2018  15:55   

Антимонопольный комитет Украины принял решение о помощи харьковским коммунальщикам

Государственная помощь Департаменту коммунального хозяйства Харьковского городского совета будет предоставлена согласно решениям , опубликованным на официальной странице АМКУ.


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В частности:

  • Принято решение по результатам рассмотрения сообщения о государственной помощи Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета по обеспечению функционирования систем водоснабжения и водоотведения. ·
  •  Принято решение по результатам рассмотрения сообщения о государственной помощи Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета по приобретению надгробных сооружений и их монтаж на местах захоронения защитников Украины, погибших (умерших) во время проведения антитеррористической операции, благоустройства прилегающих территорий.
  • · Принято решение по результатам рассмотрения сообщения о государственной помощи Департамента коммунального хозяйства исполнительного комитета Харьковского городского совета о предоставлении финансовой поддержки коммунальному предприятию «Ритуал».

 

Источник:   АМКУ
 Тэги:  департамент, харьков, коммунальный, помощь, ритуал, военное положение, захоронение, ато
 
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