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05.12.2018  16:20   

В Первой столице обменялись опытом сотрудничества местных властей и диппредставительств

В Харькове обменялись опытом сотрудничества власти и дипломатических миссий.


city.kharkov.ua

 I Международная конференция «Особенности взаимодействия иностранных и дипломатического представительств с органами местного самоуправления: местный аспект» прошла сегодня, 5 декабря, в Харьковском городском совете.

 В мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления из разных городов Украины, Министерства иностранных дел Украины, Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств, а также представители консульского учреждений, дипломатического представительств, международных организаций и пр.

 С открытием конференции гостей приветствовал заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.

 «Международные контакты сегодня играют важную роль в жизни наших городов.  В первую очередь это то контакты, Которые позволяют жителям разных стран и городов лучше узнать и понять друг друга и совместным усилиями делать жизнь в наших городах более стабильной, комфортной, безопасной.  И мы считаем очень важно создать в Харькове платформу для постоянного обмена мнениями и подведению итогов совместной работы Не только с консульской учреждениями и иностранными представительствами, но и с другими Украине-огородами », - Отметил Михаил Фатеев.

 Директор Департамента международного сотрудничества Виктор Рудь напомнил гостям, что в Харькова - 33 города-побратима в 22 странах, с Которым город ведет активное сотрудничество в различных сферах деятельности.

 «Работа по формированию международного имиджа - это работа целой команды городского совета, и вместе мы делаем важное дело для Харькова и наших будущих поколений.  Например, для того чтоб в Харькова появилось 33 города-партнера, мы работали над этим Фактически 18 лет », - сообщил Виктор Рудь.

 В ходе конференции также отмечалось, что за последние годы увеличилось количество и почетных Консулов ​​в городе Харькове: сегодня их 12. По словам директора Департамента государственного протокола МИД Украины Ольги Чубриковой, по этому показателю Харьков Занимает одно из лидирующих городов в Украине.

 «Думаю, что без преувеличения мы можем назвать Харьков одним из центров международной деятельности в Украине.  И взаимодействие, которое будет налажена между региональными властями и дипломатическими представительствами благодаря проведению этой конференции, обязательно даст свои положительные плоды в ближайшее время », - подчеркнула Ольга Чубриков.

 В свою очередь заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская отметила, что город не останавливается на достигнутых успехах, а продолжает активно развивать международное сотрудничество.

 «У нас уже есть планы на следующий год.  В сфере развития международных отношений город не первый год работает на основе Программы укрепления положительного имиджа и развития международного сотрудничества Харькова, которая уже доказала свою результативность.  И в ближайшие годы мы планируем расширить перечень иностранных городов-побратимов и партнеров Харькова », - добавила Юлия Згурская.

 Отметим, в рамках конференции представители почетных консульств и посольств в Харькове и других городах Украины презентовали промежуточные итоги своей деятельности.  Также участники встречи обсудили актуальные вопросы и тенденции развития сотрудничества между органами местного самоуправления, дипломатическими представительствами и международным организациями и обменялись опытом и достижениями в сфере развития международных отношений в своих городах.

 «Словакия уже применяет метод взаимодействия дипломатического консульства с бизнесом и местными органами власти.  И Харьков в этом вопросе делает важный шаг - он очень своевременный и дозволит привлекать инвестиции и инвесторов как в Харьков, так и в регионы », - Отметил Почетный консул Республики Словакия в Одессе Михаил Музалев.

 В ходе конференции сегодня также состоялась презентация Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине.

 Напомним, что Харьков является Единственным городом в Украине, який обладает полным комплектом наград Совета Европы - Дипломом, почетным флагом, таблица Европы и Призом Европы, а Харьковский городской голова Геннадий Кернес уже вторую каденции Возглавляет ассоциацию городов-обладателей Приза Европы.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  конференция, сотрудничество с диппредствительствами, харьков
 
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