05.12.2018 16:20

В Первой столице обменялись опытом сотрудничества местных властей и диппредставительств

В Харькове обменялись опытом сотрудничества власти и дипломатических миссий.



city.kharkov.ua

I Международная конференция «Особенности взаимодействия иностранных и дипломатического представительств с органами местного самоуправления: местный аспект» прошла сегодня, 5 декабря, в Харьковском городском совете.



В мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления из разных городов Украины, Министерства иностранных дел Украины, Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств, а также представители консульского учреждений, дипломатического представительств, международных организаций и пр.



С открытием конференции гостей приветствовал заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.



«Международные контакты сегодня играют важную роль в жизни наших городов. В первую очередь это то контакты, Которые позволяют жителям разных стран и городов лучше узнать и понять друг друга и совместным усилиями делать жизнь в наших городах более стабильной, комфортной, безопасной. И мы считаем очень важно создать в Харькове платформу для постоянного обмена мнениями и подведению итогов совместной работы Не только с консульской учреждениями и иностранными представительствами, но и с другими Украине-огородами », - Отметил Михаил Фатеев.



Директор Департамента международного сотрудничества Виктор Рудь напомнил гостям, что в Харькова - 33 города-побратима в 22 странах, с Которым город ведет активное сотрудничество в различных сферах деятельности.



«Работа по формированию международного имиджа - это работа целой команды городского совета, и вместе мы делаем важное дело для Харькова и наших будущих поколений. Например, для того чтоб в Харькова появилось 33 города-партнера, мы работали над этим Фактически 18 лет », - сообщил Виктор Рудь.



В ходе конференции также отмечалось, что за последние годы увеличилось количество и почетных Консулов ​​в городе Харькове: сегодня их 12. По словам директора Департамента государственного протокола МИД Украины Ольги Чубриковой, по этому показателю Харьков Занимает одно из лидирующих городов в Украине.



«Думаю, что без преувеличения мы можем назвать Харьков одним из центров международной деятельности в Украине. И взаимодействие, которое будет налажена между региональными властями и дипломатическими представительствами благодаря проведению этой конференции, обязательно даст свои положительные плоды в ближайшее время », - подчеркнула Ольга Чубриков.



В свою очередь заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская отметила, что город не останавливается на достигнутых успехах, а продолжает активно развивать международное сотрудничество.



«У нас уже есть планы на следующий год. В сфере развития международных отношений город не первый год работает на основе Программы укрепления положительного имиджа и развития международного сотрудничества Харькова, которая уже доказала свою результативность. И в ближайшие годы мы планируем расширить перечень иностранных городов-побратимов и партнеров Харькова », - добавила Юлия Згурская.



Отметим, в рамках конференции представители почетных консульств и посольств в Харькове и других городах Украины презентовали промежуточные итоги своей деятельности. Также участники встречи обсудили актуальные вопросы и тенденции развития сотрудничества между органами местного самоуправления, дипломатическими представительствами и международным организациями и обменялись опытом и достижениями в сфере развития международных отношений в своих городах.



«Словакия уже применяет метод взаимодействия дипломатического консульства с бизнесом и местными органами власти. И Харьков в этом вопросе делает важный шаг - он очень своевременный и дозволит привлекать инвестиции и инвесторов как в Харьков, так и в регионы », - Отметил Почетный консул Республики Словакия в Одессе Михаил Музалев.



В ходе конференции сегодня также состоялась презентация Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине.



Напомним, что Харьков является Единственным городом в Украине, який обладает полным комплектом наград Совета Европы - Дипломом, почетным флагом, таблица Европы и Призом Европы, а Харьковский городской голова Геннадий Кернес уже вторую каденции Возглавляет ассоциацию городов-обладателей Приза Европы.