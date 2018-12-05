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05.12.2018  17:21   

В условиях военного положения в одной из харьковских колоний провели учения по гражданской обороне

5 декабря 2018 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№ 43)» проведено заседание комиссии по ГО.


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В ходе заседания комиссии обсуждался вопрос проведения комплексных обследований защитных сооружений по гражданской защите, а также спланировано предупредительные меры, направленные на защиту сотрудников учреждения и лиц, содержащихся в учреждении, при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание уделялось обеспечению комплексного подхода к решению задач гражданской защиты путем слаженного взаимодействия служб учреждения.

Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, систематические организационные мероприятия и практические занятия персонала учреждения по вопросам гражданской защиты позволяют поддерживать высокий уровень готовности к действиям в любой чрезвычайной ситуации.

Источник:   Северо-Восточное МУ по исполнению криминальных наказаний
 Тэги:  колония, военное положение, харьков, учения, гражданская оборона
 
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