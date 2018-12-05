В условиях военного положения в одной из харьковских колоний провели учения по гражданской обороне

5 декабря 2018 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№ 43)» проведено заседание комиссии по ГО.
В ходе заседания комиссии обсуждался вопрос проведения комплексных обследований защитных сооружений по гражданской защите, а также спланировано предупредительные меры, направленные на защиту сотрудников учреждения и лиц, содержащихся в учреждении, при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Особое внимание уделялось обеспечению комплексного подхода к решению задач гражданской защиты путем слаженного взаимодействия служб учреждения.
Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, систематические организационные мероприятия и практические занятия персонала учреждения по вопросам гражданской защиты позволяют поддерживать высокий уровень готовности к действиям в любой чрезвычайной ситуации.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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