К новогодним праздникам налоговики пообещали харьковским студентам скидки в рамках «Недели права»

Студенты настолько активно «засыпали» налоговиков вопросами, что те пообещали новую встречу
О возможности получения налоговой скидки на обучение и современную налоговую систему Украины рассказали специалисты управления коммуникаций ГУ ГФС в Харьковской области во время очередной встречи со студентами компьютерно-технологического колледжа одного из ВУЗов Харькова.
Налоговая лекция состоялась для студентов 3 курса, которые по профессии будущие ІТ-шники.
Во время лекции ученикам объяснили порядок начисления налога на доходы физических лиц и основы декларирования доходов гражданами.
Особенный упор фискалы делали на права людей обязанных задекларировать доходы и уплатить налоговые обязательства, а также тех, кто может воспользоваться правом на налоговую скидку (в т.ч. и в случае уплаты налогоплательщиком денежных средств за получение образования в высших и средних профессиональных заведениях).
Ученикам посылался сигнал - если легально работаешь и платишь налоги - имеешь право воспользоваться налоговой скидкой.
Обращаясь к молодежи, начальник управления коммуникаций Яна Чуб подчеркнула, что Украина - европейское государство, а значит постепенно все перейдут к практике всеобщего декларирования доходов. «Важно, еще со школьных лет получали необходимую информацию о своих правах и обязанностях по уплате налогов», - отметила харьковский налоговик. Лекция прошла активно, было много общения, вопросов.
Стало понятно, что на этой теме взаимодействие не закончится, вскоре следующая встреча.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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