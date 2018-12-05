05.12.2018 17:40

К новогодним праздникам налоговики пообещали харьковским студентам скидки в рамках «Недели права»

Студенты настолько активно «засыпали» налоговиков вопросами, что те пообещали новую встречу



://kh.sfs.gov.ua

О возможности получения налоговой скидки на обучение и современную налоговую систему Украины рассказали специалисты управления коммуникаций ГУ ГФС в Харьковской области во время очередной встречи со студентами компьютерно-технологического колледжа одного из ВУЗов Харькова.

Налоговая лекция состоялась для студентов 3 курса, которые по профессии будущие ІТ-шники.

Во время лекции ученикам объяснили порядок начисления налога на доходы физических лиц и основы декларирования доходов гражданами.

Особенный упор фискалы делали на права людей обязанных задекларировать доходы и уплатить налоговые обязательства, а также тех, кто может воспользоваться правом на налоговую скидку (в т.ч. и в случае уплаты налогоплательщиком денежных средств за получение образования в высших и средних профессиональных заведениях).

Ученикам посылался сигнал - если легально работаешь и платишь налоги - имеешь право воспользоваться налоговой скидкой.

Обращаясь к молодежи, начальник управления коммуникаций Яна Чуб подчеркнула, что Украина - европейское государство, а значит постепенно все перейдут к практике всеобщего декларирования доходов. «Важно, еще со школьных лет получали необходимую информацию о своих правах и обязанностях по уплате налогов», - отметила харьковский налоговик. Лекция прошла активно, было много общения, вопросов.

Стало понятно, что на этой теме взаимодействие не закончится, вскоре следующая встреча.