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06.12.2018  10:12   

Геннадий Кернес поздравляет военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Днем Вооруженных Сил Украины


// city.kharkov.ua

Уважаемые военнослужащие, участники боевых действий, ветераны, курсанты!

От имени Харьковского городского совета и от себя лично поздравляю вас с Днем Вооруженных сил Украины! За последние годы украинская армия набрала силу и пользуется большим уважением и доверием людей. Вооруженные Силы страны входят в тридцать лучших армий мира, они экстерном проходят перевооружение и моральную перестройку. В армию идут настоящие лидеры и патриоты, страна вкладывает в нее большие средства. На наших глазах создается профессиональная сила для защиты людей и украинской земли.

От имени харьковской громады искренне благодарю вас, желаю сил и мужества для выполнения учебных и боевых задач. Здоровья, благополучия в семье, успешного продвижения по службе.

С праздником, храни вас Бог.

С уважением, Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков
 
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