06.12.2018 10:12

Геннадий Кернес поздравляет военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Днем Вооруженных Сил Украины



// city.kharkov.ua

Уважаемые военнослужащие, участники боевых действий, ветераны, курсанты!

От имени Харьковского городского совета и от себя лично поздравляю вас с Днем Вооруженных сил Украины! За последние годы украинская армия набрала силу и пользуется большим уважением и доверием людей. Вооруженные Силы страны входят в тридцать лучших армий мира, они экстерном проходят перевооружение и моральную перестройку. В армию идут настоящие лидеры и патриоты, страна вкладывает в нее большие средства. На наших глазах создается профессиональная сила для защиты людей и украинской земли.



От имени харьковской громады искренне благодарю вас, желаю сил и мужества для выполнения учебных и боевых задач. Здоровья, благополучия в семье, успешного продвижения по службе.



С праздником, храни вас Бог.

С уважением, Харьковский городской голова Геннадий Кернес