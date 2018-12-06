Геннадий Кернес поздравляет военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Днем Вооруженных Сил Украины
Уважаемые военнослужащие, участники боевых действий, ветераны, курсанты!
От имени Харьковского городского совета и от себя лично поздравляю вас с Днем Вооруженных сил Украины! За последние годы украинская армия набрала силу и пользуется большим уважением и доверием людей. Вооруженные Силы страны входят в тридцать лучших армий мира, они экстерном проходят перевооружение и моральную перестройку. В армию идут настоящие лидеры и патриоты, страна вкладывает в нее большие средства. На наших глазах создается профессиональная сила для защиты людей и украинской земли.
От имени харьковской громады искренне благодарю вас, желаю сил и мужества для выполнения учебных и боевых задач. Здоровья, благополучия в семье, успешного продвижения по службе.
С праздником, храни вас Бог.
С уважением, Харьковский городской голова Геннадий Кернес
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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