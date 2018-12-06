Главная Новости Власть Консультативная миссия ЕС провела обучающие тренинги для харьковских прокуроров, получившие высокую оценку у силовиков (ФОТО)
06.12.2018  10:59   

Консультативная миссия ЕС провела обучающие тренинги для харьковских прокуроров, получившие высокую оценку у силовиков (ФОТО)

Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко дал высокую оценку тренингам и обсудил насущные вопросы реформирования правоохранительных сектора региона с председателем Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (КМЕС) Кястутис Ланчинскасом.


://khar.gp.gov.ua

В начале разговора глава Миссии отметил высокий уровень сотрудничества прокуратуры области и регионального представительства КМЕС.

«Особенно хочу отметить положительный опыт проведения совместных тренингов специалистов миссии и прокуроров. Один из таких состоялся в районном отделении полиции на тему использования Единого реестра досудебных расследований. Мы оцениваем эту практику положительно. Думаю, необходимо продолжать подобную работу », - отметил К. Ланчинскас.

Также он подчеркнул важность обмена информацией и оперативно и на постоянной основе обсуждать имплементацию конкретных проектов Миссии. Особенно сейчас, когда КМЕС участвует в разработке новой электронной системы управления уголовным производством. Юрий Данильченко в свою очередь поблагодарил господина Ланчинскасу за возможность применять европейские профессиональные практики в повседневной прокурорской деятельности.

«Важно постоянно расширять горизонты знаний и практических подходов в работе, обмениваться опытом с коллегами из разных стран. Спасибо за такую возможность », - сказал прокурор области.

 Кроме того, глава региональной прокуратуры поддержал идею изменений в ныне действующей системе регистрации и ведения уголовных производств, отметив, что информация, которая сейчас вносится в реестр в начале расследования, является короткой и часто неполной.

По мнению Юрия Данильченко, это существенно влияет на понимание реальной криминогенной картины и мешает проведению аналитических исследований.

Участники встречи обсудили также уже действующие совместные проекты Миссии и прокуратуры. Это и внедрение новой системы оценки работы прокурора, и проведение эксперимента по объединению следственных и оперативных функций полицейских и создания новой профессии - детектив.

 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  миссия, харьков, прокурор, совместные проекты, военное положение, тренинг, силовое ведомство
 
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