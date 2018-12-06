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06.12.2018  16:30   

Пяти тысячам харьковчан вернули 10 млн грн. налоговой скидки с затрат на обучение

Харьковская налоговая через свою страницу обратилась к жителям региона с напоминанием, что уменьшить налоги за счет затрат на обучение (себя или родственников) можно только до 29 декабря


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Главное управление ГФС в Харьковской области напоминает, что действующее законодательство позволяет гражданам воспользоваться правом на налоговую скидку за предыдущий (отчетный) год до конца текущего года.

Итак, последний срок подачи декларации о доходах для получения налоговой скидки за 2017 - 29 декабря 2018.

Обращаем внимание, что на следующие периоды право на начисление налоговой скидки по 2017 не переносится.

Всего с начала текущего года на налоговую скидку подано 4920 деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2017 год.

По этим декларациям гражданам возвращено из бюджета почти 10,0 млн. грн. налога на доходы физических лиц, что на 2 100 000 грн. больше прошлого года.

Среди расходов, по которым можно обращаться для получения налоговой скидки, является сумма средств, уплаченных в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений для компенсации стоимости получения образования такого налогоплательщика и / или члена его семьи первой степени родства.

Следует учитывать, что включить в налоговую скидку на обучение можно средства, уплата которых фактически подтверждена соответствующими расчетными документами (квитанции, кассовые ордера, чеки и т.п.), в которых указано, что платеж за обучение осуществлен непосредственно лицом, обращается. Декларация предоставляется в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации плательщика.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налог, харьков, обучение, доход, скидка
 
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