06.12.2018 17:17

Харьковское управление юстиции, используя новации законодательства, собрало более 172 млн грн. алиментов с недобросовестных родителей.

С начала года исполнители смогли обеспечить дополнительной поддержкой без малого 30 тысяч маленьких жителей региона



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Новации, введенные законами в рамках инициативы # ЧужихДитейНеБувае, предоставили действенные механизмы воздействия на неплательщиков алиментов, благодаря чему исполнительные службы региона смогли обеспечить выплату алиментов на содержание 28 633 детей Харьковщины.

С начала года было взыскано более 172 млн. гривен алиментов с недобросовестных родителей.

В этом году вырос размер минимальных алиментов – с 50% до 100% процентов от прожиточного минимума. Причем изменения проходили несколько раз.

Для детей в возрасте до шести лет: с 01.01-30.06.2018 - 746грн. (1492х50%); с 01.07-30.11.2018 - 779 грн. 50 коп. (1559х50%); 01.12-31.12.2018 - 813грн. (1626х50%).

Для детей в возрасте от шести до восемнадцати лет: с 01.01-30.06.2018 - 930 грн. (1860х50%); с 01.07-30.11.2018 - 972 грн. (1944х50%); 01.12-31.12.2018 - 1013 грн. 50 коп. (2027х50%)

«С 29 августа вся задолженность родителей по алиментам, которая составляет один год, автоматически увеличивается в пользу ребенка. Если такому долгу больше одного года, то на 20%, и все государственные исполнители пересчитывают этот долг. Если такой долг два года - на 30%, а три года и более - на 50%», - сказал глава Минюста Петренко.