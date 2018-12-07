07.12.2018 11:40

11 миллиардов за 11 месяцев перечислила Харьковская таможня в Государственный бюджет Украины

Уголь, табак и оборудование остались основными товарами, которые перемещались через границу на территорию Харьковщины.



://kh.sfs.gov.ua

По сравнению с аналогичным периодом 2017 перечисления увеличились на 842 млн. грн. (8%)

Согласно отчету таможенников, опубликованном сегодня на странице Харьковской ГФС, основные бюджетообразующие товары с начала текущего года в разрезе товарных групп:

- котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части - уплачено налогов 1млрд. 283 млн. грн .;

- топлива минеральные, уголь каменный – 1млрд 70 млн. грн .;

- пластмассы, полимерные материалы и изделия из них -1млрд. 11 млн. грн .;

- табак и промышленные заменители табака - 927 млн. грн.

- минеральные удобрения - 918 млн. грн.

В ноябре текущего года таможней перечислено 1млрд. 115 млн. гривен.

С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 32 миллиона 2 тыс. тонн грузов, почти 2 миллиона транспортных средств и 4 миллиона 622 тысяч граждан.

За ноябрь текущего года пропущено почти 3 миллиона тонн грузов, 185 тыс. транспортных средств и 378 тыс. граждан.