Уголь, табак и оборудование остались основными товарами, которые перемещались через границу на территорию Харьковщины.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 перечисления увеличились на 842 млн. грн. (8%)
Согласно отчету таможенников, опубликованном сегодня на странице Харьковской ГФС, основные бюджетообразующие товары с начала текущего года в разрезе товарных групп:
- котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части - уплачено налогов 1млрд. 283 млн. грн .;
- топлива минеральные, уголь каменный – 1млрд 70 млн. грн .;
- пластмассы, полимерные материалы и изделия из них -1млрд. 11 млн. грн .;
- табак и промышленные заменители табака - 927 млн. грн.
- минеральные удобрения - 918 млн. грн.
В ноябре текущего года таможней перечислено 1млрд. 115 млн. гривен.
С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 32 миллиона 2 тыс. тонн грузов, почти 2 миллиона транспортных средств и 4 миллиона 622 тысяч граждан.
За ноябрь текущего года пропущено почти 3 миллиона тонн грузов, 185 тыс. транспортных средств и 378 тыс. граждан.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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