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07.12.2018  12:43   

19 декабря состоится сессия Харьковского городского совета

XXIV-я сессия Харьковского горсовета рассмотрит 100 вопросов.


city.kharkov.ua

Двадцать четвертая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 19 декабря в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В повестке дня – 100 вопросов и «Разное».

Начало сессии - в 10:00.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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