XXIV-я сессия Харьковского горсовета рассмотрит 100 вопросов.
Двадцать четвертая сессия Харьковского городского совета VII созыва открылась в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
В повестке дня – 100 вопросов и «Разное».
Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для кропотливой работы. Возможны обострения мелких бытовых конфликтов, поэтому лучше запастись спокойствием.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода. На территории Харькова и области действует предупреждение о сильном ветре.
День украинской Адвокатуры, суд в Харькове фашистов, попытка импичмента президента США Билла Клинтона, выход в прокат фильма «Титаник» и другие события, которыми запомнился этот день в истории
влажн.:
давл.:
ветер: