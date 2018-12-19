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19.12.2018  10:10   

Открылась сессия Харьковского городского совета

XXIV-я сессия Харьковского горсовета рассмотрит 100 вопросов.


city.kharkov.ua

Двадцать четвертая сессия Харьковского городского совета VII созыва открылась в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).

В повестке дня – 100 вопросов и «Разное».
 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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