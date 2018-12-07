В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 7 декабря Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 7 декабря До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.