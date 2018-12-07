XXIV-я сессия Харьковского горсовета рассмотрит 100 вопросов.
Двадцать четвертая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 19 декабря в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
В повестке дня – 100 вопросов и «Разное».
Начало сессии - в 10:00.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
влажн.:
давл.:
ветер: