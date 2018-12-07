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07.12.2018  14:33   

Три новых заказника созданы на Харьковщине

Более 400 гектаров стали природно охраняемыми землями.


// ХОГА
В природно-заповедный фонд области введены Малорогозянский, Ветровский и Гавриловский заказники местного значения.

Энтомологический заказник «Малорогозянский» создан в Золочевском районе, его ориентировочная площадь составляет 14,1 га. Гидрологический заказник «Ветровский» расположен в Балаклейском районе, его площадь составляет 349 га. Площадь энтомологического заказника «Гавриловский» на территории Боровского района составляет 43,5 га.

Соответствующее решение было принято в ходе XVIII сессии Харьковского областного совета VII созыва по инициативе Департамента экологии и природных ресурсов ХОГА.

«Целью создания этих заказников является сохранение биологического, ландшафтного, природного разнообразия и обеспечения надлежащей охраны природных комплексов и объектов, имеющих особую природоохранную ценность», - объяснили в Департаменте экологии.

Справка. По состоянию на 1 декабря 2018 года в целом по Харьковской области насчитывалось 243 территории и объекта природно-заповедного фонда общей площадью 74 436,9 га.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  заказник, харьков
 
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