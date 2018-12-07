Три новых заказника созданы на Харьковщине

Более 400 гектаров стали природно охраняемыми землями.
Энтомологический заказник «Малорогозянский» создан в Золочевском районе, его ориентировочная площадь составляет 14,1 га. Гидрологический заказник «Ветровский» расположен в Балаклейском районе, его площадь составляет 349 га. Площадь энтомологического заказника «Гавриловский» на территории Боровского района составляет 43,5 га.
Соответствующее решение было принято в ходе XVIII сессии Харьковского областного совета VII созыва по инициативе Департамента экологии и природных ресурсов ХОГА.
«Целью создания этих заказников является сохранение биологического, ландшафтного, природного разнообразия и обеспечения надлежащей охраны природных комплексов и объектов, имеющих особую природоохранную ценность», - объяснили в Департаменте экологии.
Справка. По состоянию на 1 декабря 2018 года в целом по Харьковской области насчитывалось 243 территории и объекта природно-заповедного фонда общей площадью 74 436,9 га.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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