07.12.2018 16:47

Харьковчанам вручили премии городского совета

Церемония награждения лауреатов премии Харьковского городского совета прошла сегодня, 7 декабря, в городском совете.



city.kharkov.ua

От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса всех присутствующих поздравил заместитель городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.



«Именно вы своим трудом закладываете новые программы по развитию Харькова. Каждый из вас - профессионал своего дела, преданный профессии, городу и стране. Вы делаете жизнь каждого харьковчанина комфортной и стабильной. Спасибо за вашу работу на благо и процветание Харькова», - отметил Михаил Фатеев.



За весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления в этом году городской совет присудил премии в 9-ти номинациях: «Развитие самоорганизации населения», «Промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь», «Образование и наука», «Здравоохранение и социальная защита», «Развитие физической культуры и спорта», «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология», «Творческие достижения», «Укрепление международных связей», «Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и укрепление правопорядка».



Лауреатами премии стали 26 человек - работники коммунальных предприятий, врачи, ученые, социальные работники, работники учебных заведений, спортсмены, деятели искусства, дворники и пр. Также премию присудили двум коллективам: ЧАО «Завод «Южкабель» и Молодежному совету при Харьковском городском голове.



Самому юному из лауреатов всего 8 лет. Это шахматист Тихон Черняев. В этом году мальчик стал двукратным чемпионом мира по шахматам среди детей в возрасте 8-12 лет.



«Эта премия станет для меня стимулом быть еще лучше и достигать новых побед. На что я потрачу награду, еще не решил», - сказал Тихон Черняев.



Вместе с юным чемпионом на церемонию пришла его мама Светлана Черняева.



«Очень трогательно видеть своего сына, который для меня и маленький и большой одновременно, в кругу лауреатов этой высокой премии. Я счастлива, что он достиг таких побед, а у нас нашлись силы помочь ему в этом и поддержать в его таланте. Я искренне рада, что он прославил наш город – ведь Харьков достоин того, чтобы его прославлять», - сказала мама Тихона.



С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.



Напомним, премия Харьковского городского совета была учреждена в 2009 году. За это время ее лауреатами стали около 350 человек.