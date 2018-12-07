Харьковские стройки ожидает новый уровень проверок условий безопасности труда

В регионе продолжает работу проект ЕС-МОП для улучшения условий труда.
В период с 3-5 декабря 2018р, при участии главного государственного инспектора отдела по вопросам гигиены труда Главного управления Гоструда в Харьковской области Татьяны Рудаченко состоялся тренинг в рамках проекта ЕС-МОТ для инспекторов по охране труда и гигиены труда аппарата Гоструда и отдельных территориальных управлений, технических экспертов отраслевых профсоюзов.
Темой мероприятия стала «Безопасность и гигиена труда - методы управления рисками (оценка и контроль) и специфика их применения инспекторами труда в строительстве».
Тренерами тренинга были Антониу Сантуш - менеджер проекта ЕС-МОТ и Карел Ван Дамм - генеральный советник Федеральной службы занятости, труда и социального диалога по вопросам государственной службы, инспекционной службы по вопросам благосостояния и здравоохранения на рабочем месте.
Целью проекта стало усиление способности работников Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда), особенно инспекторов труда, а также технических экспертов отраслевых профсоюзов, в сфере управления профессиональными рисками, способствовать повышению эффективности действий и мероприятий инспекторов во время инспекционных посещений.
Ожидаемый результат мероприятия:
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
Погода «радует» разнообразием: в субботу дневная температура уйдет в «минус», а воскресенье закончится дождем.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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