07.12.2018 15:30

Харьковские стройки ожидает новый уровень проверок условий безопасности труда

В регионе продолжает работу проект ЕС-МОП для улучшения условий труда.



http://www.kh.dsp.gov.ua/?p=12667

В период с 3-5 декабря 2018р, при участии главного государственного инспектора отдела по вопросам гигиены труда Главного управления Гоструда в Харьковской области Татьяны Рудаченко состоялся тренинг в рамках проекта ЕС-МОТ для инспекторов по охране труда и гигиены труда аппарата Гоструда и отдельных территориальных управлений, технических экспертов отраслевых профсоюзов.

Темой мероприятия стала «Безопасность и гигиена труда - методы управления рисками (оценка и контроль) и специфика их применения инспекторами труда в строительстве».

Тренерами тренинга были Антониу Сантуш - менеджер проекта ЕС-МОТ и Карел Ван Дамм - генеральный советник Федеральной службы занятости, труда и социального диалога по вопросам государственной службы, инспекционной службы по вопросам благосостояния и здравоохранения на рабочем месте.

Целью проекта стало усиление способности работников Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда), особенно инспекторов труда, а также технических экспертов отраслевых профсоюзов, в сфере управления профессиональными рисками, способствовать повышению эффективности действий и мероприятий инспекторов во время инспекционных посещений.

Ожидаемый результат мероприятия: