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07.12.2018  15:30   

Харьковские стройки ожидает новый уровень проверок условий безопасности труда

В регионе продолжает работу проект ЕС-МОП для улучшения условий труда.


http://www.kh.dsp.gov.ua/?p=12667

В период с 3-5 декабря 2018р, при участии главного государственного инспектора отдела по вопросам гигиены труда Главного управления Гоструда в Харьковской области  Татьяны Рудаченко состоялся тренинг в рамках проекта ЕС-МОТ для инспекторов по охране труда и гигиены труда аппарата Гоструда и отдельных территориальных управлений, технических экспертов отраслевых профсоюзов.

Темой мероприятия стала «Безопасность и гигиена труда - методы управления рисками (оценка и контроль) и специфика их применения инспекторами труда в строительстве».

Тренерами тренинга были Антониу Сантуш - менеджер проекта ЕС-МОТ и Карел Ван Дамм - генеральный советник Федеральной службы занятости, труда и социального диалога по вопросам государственной службы, инспекционной службы по вопросам благосостояния и здравоохранения на рабочем месте.

Целью проекта стало усиление способности работников Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда), особенно инспекторов труда, а также технических экспертов отраслевых профсоюзов, в сфере управления профессиональными рисками, способствовать повышению эффективности действий и мероприятий инспекторов во время инспекционных посещений.

Ожидаемый результат мероприятия:

  • Инспекторы труда Гоструда и технические эксперты отраслевых профсоюзов стали лучше понимать ключевую роль управления рисками (оценка и контроль) в рамках нормативно-правовой базы ЕС в сфере безопасности и гигиены труда;
  • Участники тренинга ознакомились с их миссией и процедурами инспекционных посещений, а также с обязательствами работодателей и работников по управлению рисками на рабочих местах в свете международных и европейских стандартов работы и лучших практик;
  • Участники тренинга получили знания об управлении рисками и их оценки, чтобы лучше информировать, предоставлять технические советы и контролировать работодателей;
  • Инспекторы труда Гоструда теперь могут самостоятельно разрабатывать необходимые вспомогательные инструменты для инспекционных посещений;
  • Участники тренинга также могут делиться приобретенными знаниями и распространять их, а также проводить аналогичное обучение самостоятельно для своих коллег.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  стройка проверка, харьков, инспектор, условия труда, риск, ес тренинг
 
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