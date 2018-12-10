10.12.2018 17:11

Ряд предпринимателей с «Барабашово» будут намного меньше платить за аренду - Геннадий Кернес

Харьковский городской голова сегодня, 10 декабря, провел очередную встречу с предпринимателями рынка «Барабашово».



://city.kharkov.ua

На встречу пришли не только представители инициативной группы с площадки «Ткани», которые ранее обращались к мэру, но и предприниматели с других рядов. Они считают, что плата за торговые места взимается незаконно.

Как сообщил заместитель директора Департамента территориального контроля Евгений Швец, после просьб предпринимателей решить их проблемы два земельных участка на площадке «Ткани» были возвращены в запас города. Теперь они смогут заключить договоры на временное пользование объектами благоустройства сроком на один год с КП «Современный город». Для этого необходимо подать пакет документов - заявление, копии паспорта и идентификационного кода, схему размещения объекта и визуализацию.

В КП «Современный город» отметили, что стоимость аренды, согласно расчетной формуле, зависит от вида товара. Если это, например, игрушки, то ежемесячная аренда составит примерно 70 грн/кв. м. То есть за магазин площадью 20 кв. м нужно будет заплатить 1 тыс. 400 грн.

Сейчас, как сообщили сами предприниматели рынка «Барабашово», они платят от 400 до 700 грн за кв.м. Кроме того, они заявили, что подвергаются давлению – им обещают, что лишат магазинов, если они не заключат договоры, и требуют проплату. В частности, договоры требуют заключать с некоей «Харьковской розничной компанией».

Геннадий Кернес отметил, что у городского совета нет гражданско-правовых отношений ни с какими компаниями, кроме концерна «АВЭК».

«У Харьковской розничной компании» есть договор? Никаких гражданско-правовых отношений с данными субъектами нет. На вас действуют информацией, что, если ты не заплатил этой компании, тебя не допустят. Реально - другое. Мы не заключили договор с концерном «АВЭК» и вернули эти земли в коммунальную собственность города, и теперь этой территорией будет управлять КП «Современный город», - сообщил городской голова и настоятельно попросил руководство рынка не мешать работе предпринимателей и не притеснять их.

Геннадий Кернес отметил, что представители профильных департаментов горсовета выедут на эти площадки, чтобы разбить территорию на части и каждой из них присвоить номер, который будет закреплен за предпринимателем.

«Если я узнаю о том, что концерн «АВЭК» проводит операцию по выживанию, я обещаю концерну «АВЭК» расторжение почти всех договоров, которые были даже ранее заключены, на основании незаконного и нецелевого использования земельного участка. И свидетелями я наберу 99% рынка», - подчеркнул городской голова.

Также он обратился к предпринимателям с других площадок с просьбой подготовить необходимые документы, чтобы специалисты посмотрели, где расположены их торговые места, и решить, чем городская власть может им помочь.

Первый заместитель городского головы Игорь Терехов отметил, что инвентаризация всех площадок рынка будет проведена в течение двух-трех недель.

«Поймем, что где находится, и вынесем на следующее заседание рабочей группы решения, пожелания, чтобы все было сделано так, чтобы не пострадали предпринимателями. Городской совет – на их стороне», - сказал Игорь Терехов.

Напомним, что группа предпринимателей, объединившихся в общественную организацию «Сила в единстве», отстаивает право на прямую аренду коммунальной земли. В неоднократных жалобах и обращениях в мэрию они говорят о требовании незаконных платежей со стороны владельца рынка - концерна «АВЭК». По их словам, представители концерна хотят получить предоплату за несколько лет вперед, но при этом отказываются оформлять аренду документально.