Прокурорская проверка в дисциплинарном изоляторе харьковской колонии (ФОТО)

Государственное учреждение «Холодногорская исправительная колония (№18)» посетил заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах и других мер принудительного характера прокуратуры Харьковской области Юрий Черняев.
В сопровождении начальника учреждения Юрий Черняев посетил дисциплинарный изолятор.
Жалоб и заявлений от осужденных, содержащихся в дисциплинарном изоляторе, на незаконные действия со стороны администрации колонии не поступало.
После этого представитель прокуратуры совершил обход территории учреждения, где проверил коммунально-бытовые условия и медико-санитарное обеспечение осужденных.
В конце визита гость осмотрел участок питомника служебных собак.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что регулярные посещения учреждения представителями прокуратуры способствуют соблюдению законов при исполнении судебных решений и соблюдению прав и законных интересов осужденных.
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Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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