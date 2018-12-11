11.12.2018 08:18

Прокурорская проверка в дисциплинарном изоляторе харьковской колонии (ФОТО)

Государственное учреждение «Холодногорская исправительная колония (№18)» посетил заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах и других мер принудительного характера прокуратуры Харьковской области Юрий Черняев.



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В сопровождении начальника учреждения Юрий Черняев посетил дисциплинарный изолятор.

Жалоб и заявлений от осужденных, содержащихся в дисциплинарном изоляторе, на незаконные действия со стороны администрации колонии не поступало.

После этого представитель прокуратуры совершил обход территории учреждения, где проверил коммунально-бытовые условия и медико-санитарное обеспечение осужденных.

В конце визита гость осмотрел участок питомника служебных собак.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что регулярные посещения учреждения представителями прокуратуры способствуют соблюдению законов при исполнении судебных решений и соблюдению прав и законных интересов осужденных.