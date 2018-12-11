11.12.2018 09:59

Сводный отряд полиции Харьковщины участвует в масштабных учениях МВД под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)

В учениях задействовано более тысячи правоохранителей из числа Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и ГСЧС.



://hk.npu.gov.ua

Представители правоохранительных органов со всех регионов Украины собрались под Киевом на учебной базе Национальной академии внутренних дел. Пять дней подряд они будут отрабатывать все возможные сценарии чрезвычайных ситуаций и, чтобы оперативно и слаженно принимать меры для нейтрализации любых опасностей.

Харьковская область представлена на учениях сводным отрядом в составе таких подразделений полиции, как Управление превентивной деятельности, отдел коммуникации, батальон полиции особого назначения.

Руководит работой отряда заместитель начальника ГУНП Виталий Гузь. В то же время он является заместителем одного из оперативных штабов, который координирует действия полицейских отрядов из нескольких регионов Украины, в том числе и Харьковщины.

В течение дня оперативным штабом были отработаны с десяток ситуативных задач, касающихся преодоления последствий стихии, техногенных катастроф, прекращение различных конфликтных ситуаций, оказания помощи гражданам в экстремальных условиях.

«Такие учения очень полезны для правоохранительной системы, ведь они позволяют выстроить эффективный алгоритм действий при реагировании на любые кризисные ситуации», - отметил Виталий Гузь.

«Весь опыт, полученный во время совместной работы с нашими коллегами из разных регионов, мы обязательно будем использовать в своей служебной деятельности для обеспечения надежной защиты наших граждан», - продолжил заместитель начальника ГУНП.

Виталий Гузь также отметил, что все ситуации, которые будут отрабатываться на учениях, будут тщательно.