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11.12.2018  17:54   

Александр Грановский инициирует выездное заседание парламентского комитета по вопросам науки и образования в Харькове

Народный депутат встретился с педагогическим коллективом и родителями учащихся Харьковской специализированной школы №17.


// facebook

В ходе встречи он заявил, что инициирует проведение в Харькове выездного заседания парламентского комитета по вопросам науки и образования. «Я провел уже довольно много встреч с различными школьными коллективами. Такие встречи дают возможность понять, в правильном ли направлении сегодня движется система образования, чтобы мы понимали, какие сегодня существуют проблемы в регионах, и решали их вместе», - подчеркнул депутат.

 Среди основных тем, которые волнуют харьковских педагогов, - вопросы, касающиеся реформы образования, финансирования школ, проведения текущего ремонта, нехватки кадров. Учителя посетовали, что молодые специалисты долго не задерживаются в школах и увольняются прямо во время учебного года из-за высокой нагрузки и низкого уровня заработной платы.

«Я верю в то, что по-настоящему привлечь внимание разных профильных комитетов Верховной Рады к общим для страны проблемам можно только в конкретном регионе. Поэтому я инициирую проведение выездного заседания профильного комитета по образованию Верховной Рады, именно здесь, в Харькове», - подытожил парламентарий.

В ходе встречи речь также шла о строительстве новой спортивной площадки, создании Фонда для талантливых учеников и о дополнительных учебных материалах для школьников младших классов. Александр Грановский поблагодарил педагогический коллектив и родительский актив школы за продуктивный разговор и пообещал в самое ближайшее время заняться решением наболевших вопросов.

Как сообщалось ранее, в Харькове действует программа «Шаг в будущее» благотворительного фонда Александра Грановского. Ее цель - в партнерстве с городской властью оказывать помощь образовательным учреждениям города и поддерживать талантливых учеников.

Тэги:  депутат, грановский, харьков, школа, заседание, обсуждение
 
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