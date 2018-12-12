12.12.2018 14:35

Самовольно построенные гаражи харьковчанам позволят узаконить

Для многих автовладельцев гараж - как второй дом. Почему жилой дом, построенный без разрешения, можно легализовать, а крышу для автомобиля и его водителя - нет?



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Примерно так рассуждал автор проекта «О внесении изменений в Закон Украины« О регулировании градостроительной деятельности» (№ 9365 ), предлагая расширить перечень недвижимости, которая должна быть принята в эксплуатацию по упрощенной процедуре.

Он напоминает, что п.9 розд.V «Заключительные положения» этого закона содержит индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома а также хозяйственные постройки общей площадью до 300 м2, в том числе сельскохозяйственного назначения.

Для таких объектов, построенных без разрешительного документа, предусмотренный особый порядок проведения технического обследования и принятия в эксплуатацию.

Индивидуальные гаражи не подпадают под действие

закона. Поэтому граждане, чтобы узаконить такое сооружение, должны пройти полную процедуру ввода в эксплуатацию, оплатить штраф и вклад на долевое участие в развитии инфраструктуры.

Поэтому предлагается исправить такую несправедливость. Правда, легализовать гараже-самострои без штрафов и взносов можно будет только при наличии документов на право собственности или постоянного пользования участком, на котором они расположены.