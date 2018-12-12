Самовольно построенные гаражи харьковчанам позволят узаконить

Для многих автовладельцев гараж - как второй дом. Почему жилой дом, построенный без разрешения, можно легализовать, а крышу для автомобиля и его водителя - нет?
Примерно так рассуждал автор проекта «О внесении изменений в Закон Украины« О регулировании градостроительной деятельности» (№ 9365 ), предлагая расширить перечень недвижимости, которая должна быть принята в эксплуатацию по упрощенной процедуре.
Он напоминает, что п.9 розд.V «Заключительные положения» этого закона содержит индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома а также хозяйственные постройки общей площадью до 300 м2, в том числе сельскохозяйственного назначения.
Для таких объектов, построенных без разрешительного документа, предусмотренный особый порядок проведения технического обследования и принятия в эксплуатацию.
Индивидуальные гаражи не подпадают под действие
закона. Поэтому граждане, чтобы узаконить такое сооружение, должны пройти полную процедуру ввода в эксплуатацию, оплатить штраф и вклад на долевое участие в развитии инфраструктуры.
Поэтому предлагается исправить такую несправедливость. Правда, легализовать гараже-самострои без штрафов и взносов можно будет только при наличии документов на право собственности или постоянного пользования участком, на котором они расположены.
Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака подразумевает не слишком удачный день, чтобы отправляться в дорогу. Могут возникнуть трудности и задержки.
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