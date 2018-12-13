13.12.2018 10:50

Харьковские пожарники объяснили представителям магазинов и кафе особенности предстоящих проверок (ССЫЛКИ НА НОРМАТИВЫ)

Специалисты Главного управления приняли участие в семинаре с представителями сферы торговли, общественного питания и услуг города



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12 декабря на базе Харьковского областного профсоюза работников и предпринимателей торговли, общественного питания и услуг состоялся семинар под названием «Практические аспекты проведения комплексных мероприятий, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения. Проверки состояния пожарной безопасности ». Среди других участие в нем по приглашению руководства этого профсоюза приняли и специалисты ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Предприниматели, руководители предприятий и учебных заведений узнали на семинаре о требованиях постановления Кабинета Министров Украины от 05.09.2018 года № 715 , 716 , регламентирующие порядок осуществления мероприятий государственного надзора (контроля). Также вместе с присутствующими были обсуждены проблемные вопросы, связанные с этим наблюдением, и меры по уменьшению давления на субъектов хозяйствования.