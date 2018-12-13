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13.12.2018  17:55   

В Харькове выведут на маршрут больше автобусов - Геннадий Кернес

Под дополнительным контролем работа автобусного маршрута №204э в Харькове будет нормализована.


Фото: gortransport.kharkov.ua

Об этом сообщил харьковский городской голова Геннадий Кернес на встрече с коллективом ГП «Завод «Электротяжмаш» (Харьков).

Кернес дал поручение вывести на маршрут больше подвижного состава.

Источник:   SQ
 Тэги:  автобус, кернес, харьков, прием, личный, рабочие, просьба
 
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