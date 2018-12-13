В Харькове выведут на маршрут больше автобусов - Геннадий Кернес

Под дополнительным контролем работа автобусного маршрута №204э в Харькове будет нормализована.
Об этом сообщил харьковский городской голова Геннадий Кернес на встрече с коллективом ГП «Завод «Электротяжмаш» (Харьков).
Кернес дал поручение вывести на маршрут больше подвижного состава.
Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака предполагает день, в который будет легко переутомиться, поэтому постарайтесь не брать на себя слишком много обязанностей.
В Харькове и области прогнозируют осадки
13.12 1917 года — Расположенный в Харькове ЦИК Украины (ЦИКУК) сообщил Совнаркому об образовании Советской украинской республики.
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