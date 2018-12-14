14.12.2018 14:49

Городская власть уделяет большое внимание безопасности дорожного движения возле учебных заведений, - Игорь Терехов

Первый вице-мэр Игорь Терехов встретился с родителями школьников и воспитанников детских садов Слободского района.



//city.kharkov.ua

Также во встрече приняли участие председатель Администрации Слободского района Вячеслав Ильенко и директор Департамента образования Ольга Деменко.

Родители рассказали о проблемах, которые их волнуют. Некоторые из них попросили открыть еще один детский сад в районе. Их просьбу пообещали рассмотреть.

Часть обращений родителей касались ремонта дорог, в частности, на подъезде к школе №68, возле детских садов №266 и 461. Кроме того, родители попросили установить светофор на ул. Ньютона, 110, сделать освещение возле детского сада №114, а возле школы №114, которая расположена вдоль проезжей части дороги, установить ограждение.

Игорь Терехов отметил, что городская власть уделяет большое внимание безопасности дорожного движения. Возле учебных учреждений, где это возможно согласно действующим нормам и правилам, будут установлены лежачие полицейские и знаки, ограничивающие скорость движения автомобилей. Также будут освещены некоторые пешеходные переходы.

Первый вице-мэр сообщил, что в городе работают над новым проектом по созданию системы безопасности дорожного движения.

«Мы очень серьезно настроены на то, чтобы город Харьков стал безопасным. Еще один проект, который мы осуществляем в рамках проекта «Безопасный город», – это безопасность дорожного движения. Мы фактически на завершающей стадии, чтобы получить около 10 млн евро от Европейского инвестиционного банка, чтобы создать эту систему. Практически на всех больших светофорных объектах и перекрестках будет работать автоматического регулирования движения, дороги будут оснащены видеокамерами. Мы создадим «умное» движение и попробуем максимально локализовать те пробки, которые есть сегодня», - рассказал Игорь Терехов.

В ходе встречи также обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры. Так, родители воспитанников детского сада №263 попросили построить на территории учреждения мини-стадион для детей. Их просьбу учтут в планах работ на 2020 год. Также в список задач внесли реконструкцию спортплощадки возле детского сада №458, стадиона школы №95 и ремонт Центра детского творчества №4.

Кроме того, по просьбе родителей в школе №91, где открылся инклюзивный класс, сделают пандусы и оборудуют санузлы для детей с ограниченными возможностями.

Игорь Терехов отметил, что такие встречи - это честный диалог с родителями, во время которого поднимаются важные проблемные вопросы.

«Родители эмоционально высказывали свои вопросы. Видно, что они болеют за свои школы, детские сады, за своих детей. Это очень здорово. Те проблемы, которые сегодня поднимались, найдут отражение. Мы взяли их в работу и вместе c райадминистрацией решим их в следующем году», - отметил первый вице-мэр.

Напомним, что встречи представителей городской власти с родителями школьников и воспитанников детских садов проходят во всех районах города.