Харьковская «рука помощи» будет расширяться по Украине

Власть решила расширить горизонты успешного проекта малообеспеченным для открытия бизнеса.
Министерство социальной политики внесет в Верховную Раду законопроект о расширении действующего в Храькове пилотного проекта по финансовой помощи на открытие собственного дела для малообеспеченных. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева, говорится в сообщении министерства.
Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для тренировки собственной силы воли и внутренней устойчивости. Крупных покупок лучше избегать, так же как и поездок.
В субботу, 15 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом установится пасмурная погода,
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
влажн.:
давл.:
ветер: