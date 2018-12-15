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15.12.2018  12:46   

Харьковская «рука помощи» будет расширяться по Украине

Власть решила расширить горизонты успешного проекта помощи малообеспеченным для открытия бизнеса.


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Министерство социальной политики внесет в Верховную Раду законопроект о расширении действующего в Храькове пилотного проекта по финансовой помощи на открытие собственного дела для малообеспеченных. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева, говорится в сообщении министерства.

Как будет работать

  • Проект отличается от предыдущих тем, что не предусматривает предоставление «живых» средств.
  • Идея — человек пишет бизнес-план, а Минсоцполитики приобретает необходимое оборудование и материалы, помогает в период становления.

Что это значит

  • «Рука помощи» — пилотный проект Минсоцполитики, который реализуется при поддержке Всемирного банка.
  • Цель проекта — помочь вынужденным переселенцам и членам малообеспеченных семей основать собственный бизнес.
  • В качестве пилота проект «Рука помощи» с 2017 года действует в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, а с 2018 года — также в отдельных объединенных территориальных общинах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей.
Источник:   Минфин
 Тэги:  проект, харьков, пилотный, министерство, помощь, деньги
 
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