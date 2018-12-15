15.12.2018 13:35

Тепло для ОСМД в ряде харьковских новостроек может значительно подорожать с 1 января

Жильцам домов c собственной котельной ударит по карману возможное повышение эко-налога. Ощутимо ударит эко-налог по генерирующим мощностям ХТС, хотя повышение цен для харьковчан, подключенных к централизованному теплоснабжению, будет меньше.



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Сегодня в "Голосе Украины" опубликован бюджет Украины 2019. Правительство Украины решило урегулировать рынок новыми экологическими налогами. Но получилось как обычно: благими намерениями …

В Раде приняли законопроект, повышающий экологический налог в 25 раз.

В 2018 году его уже поднимали, но только на несколько процентов. А тут на 2019 год Поправки предусматривают повышение ставок налога за выбросы двуокиси углерода с 0,41 грн до 10 грн за тонну.

Это значительно меньше, чем было согласовано ВР ранее.

Принятый народными депутатами 23 ноября проект закона содержал норму о дальнейшем повышении указанного налога: с 2020-го - до 15 грн / тонна, с 2021-го - до 20 грн / тонна, с 2022 - до 25 грн / тонна.

Эта норма приближает ставки до уровня, принятого в ЕС, отмечается в законопроекте.

Введение такого налога значительно «утяжелит» платежки за отопление для жителей домов c собственными котельными и повысит цены на продукцию отдельных предприятий. Об этом заявила руководитель организации “Эко патруль“ в Днепропетровской области Татьяна Лампика в интервью Obozrevatel.

«Если ОСМД с котельной на данный момент вынуждено платить порядка 20 тыс гривен в год, при увеличении налога в 25 раз это уже будет 500 тыс в год. А это уже ударит по карману членов ОСМД. Не говоря уже о предприятиях, которые уже сейчас платят 100, 200 тыс или миллион», - подчеркнула Лампика.

На заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности Харьковского городского совета директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев отметил, что в городских многоэтажных домах целесообразнее устанавливать индивидуальные тепловые пункты, а не индивидуальные котельные.

ХТС осуществляет подогрев воды всем группам потребителей Харькова, подключенных к централизованному теплоснабжению, в т.ч. около 6 тыс. жилых домов. Тепловую энергию производят 225 котельных и ТЭЦ, 545 котлов.