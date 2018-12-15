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15.12.2018  17:30   

На станции метро «Исторический музей» прошли учения

Тренировочные учения прошли сегодня ночью, 15 декабря, на ст. м. «Исторический музей» Харьковского метрополитена.


://city.kharkov.ua

В них приняли участие работники предприятия, курсанты Национального университета гражданской защиты Украины, представители полиции, медики. Участники учений отрабатывали действия в случае воздушной тревоги.

По легенде, на станцию начали прибывать люди, которые услышали соответствующий сигнал оповещения. Задача персонала заключалась в  обеспечении беспрепятственного приема всех, кто заходил на станцию. Для этого были открыты все двери, а турникеты и эскалаторы переключены на пропуск внутрь. Роль статистов выполняли курсанты НУГЗУ.

Когда они спустились на платформу, станцию перевели в особый режим работы: там установили питьевой фонтанчик и открылся медпункт для тех, кто нуждается в медицинской помощи.

Главный инженер КП «Харьковский метрополитен» Игорь Демьяненко отметил, что персонал справился с поставленной задачей.

«Во время воздушной тревоги на всех станциях метрополитена будет осуществляться укрытие населения. Поэтому сегодня мы отрабатывали действия сотрудников в случае возникновения подобной ситуации, проверяли переключение технических средств и прохождение информации. В целом, все сработало, как положено», - сообщил Игорь Демьяненко.

Он также напомнил, что пассажирам метро в случае различных непредвиденных и чрезвычайных ситуаций необходимо сохранять спокойствие и слушать оповещения по громкоговорителю.

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  метро, харьков, учения, хгс
 
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