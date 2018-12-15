На станции метро «Исторический музей» прошли учения

Тренировочные учения прошли сегодня ночью, 15 декабря, на ст. м. «Исторический музей» Харьковского метрополитена.
В них приняли участие работники предприятия, курсанты Национального университета гражданской защиты Украины, представители полиции, медики. Участники учений отрабатывали действия в случае воздушной тревоги.
По легенде, на станцию начали прибывать люди, которые услышали соответствующий сигнал оповещения. Задача персонала заключалась в обеспечении беспрепятственного приема всех, кто заходил на станцию. Для этого были открыты все двери, а турникеты и эскалаторы переключены на пропуск внутрь. Роль статистов выполняли курсанты НУГЗУ.
Когда они спустились на платформу, станцию перевели в особый режим работы: там установили питьевой фонтанчик и открылся медпункт для тех, кто нуждается в медицинской помощи.
Главный инженер КП «Харьковский метрополитен» Игорь Демьяненко отметил, что персонал справился с поставленной задачей.
«Во время воздушной тревоги на всех станциях метрополитена будет осуществляться укрытие населения. Поэтому сегодня мы отрабатывали действия сотрудников в случае возникновения подобной ситуации, проверяли переключение технических средств и прохождение информации. В целом, все сработало, как положено», - сообщил Игорь Демьяненко.
Он также напомнил, что пассажирам метро в случае различных непредвиденных и чрезвычайных ситуаций необходимо сохранять спокойствие и слушать оповещения по громкоговорителю.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
влажн.:
давл.:
ветер: