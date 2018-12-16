Главная Новости Власть За минувшие сутки в Харькове и области произошло 62 ДТП
16.12.2018  11:45   

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 62 ДТП

В результате аварий погиб один человек


// facebook

Так, 15 декабря в 21.55 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» на 430 километре 52-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz» совершил наезд на 32-летнего пешехода, жителя Красноградского района. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он погиб.

Следственным решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   Отдекл коммуникации полиции
 Тэги:  дтп, протокол, жертва, харьков, харьковщина, патрульная полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.12 Криминал и происшествия За минувшие сутки в Харькове и области произошло 48 ДТП 13.12 Криминал и происшествия ДТП по пьяни: не вполне соображавший водила устроил аварию на встречке (ФОТО) 13.12 Криминал и происшествия ДТП: новые подробности о чисто корейском столкновении (ФОТО)
 
 

Видео

Харьковский горсовет продолжает защищать права предпринимателей рынка Барабашово
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 