За минувшие сутки в Харькове и области произошло 62 ДТП

В результате аварий погиб один человек
Так, 15 декабря в 21.55 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» на 430 километре 52-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz» совершил наезд на 32-летнего пешехода, жителя Красноградского района. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он погиб.
Следственным решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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В воскресенье, 16 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом установится пасмурная погода,
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