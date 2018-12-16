За минувшие сутки в Харькове и области произошло 62 ДТП

В результате аварий погиб один человек
Так, 15 декабря в 21.55 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» на 430 километре 52-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz» совершил наезд на 32-летнего пешехода, жителя Красноградского района. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он погиб.
Следственным решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
влажн.:
давл.:
ветер: