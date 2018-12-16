16.12.2018 11:45

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 62 ДТП

В результате аварий погиб один человек



// facebook

Так, 15 декабря в 21.55 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» на 430 километре 52-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz» совершил наезд на 32-летнего пешехода, жителя Красноградского района. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он погиб.

Следственным решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.