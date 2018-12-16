Специалисты Харьковской государственной службы контроля за качеством молока вышли на принципиально новый уровень

Состоялось профессиональное обучение специалистов Держпродспоживслужбы по лучших практик для производства безопасного молока и молочных продуктов
С 29 октября по 10 декабря 2018 на базе электронной системы дистанционного обучения «Moodle» проведено профессиональное обучение государственных инспекторов, государственных ветеринарных инспекторов и специалистов Держпродспоживслужбы на тему: «Важность использования лучших практик для производства безопасного молока и молочных продуктов». Участие в нем приняли работники главных управлений Держпродспоживслужбы в Винницкой, Луганской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.
Курс «Важность использования лучших практик для производства безопасного молока и молочных продуктов» содержит целый ряд рекомендаций, способствующих надлежащему ведению молочного животноводства, а именно по управлению здоровьем, содержание и благополучия животных, ветеринарного сопровождения, кормления стада, выращивания телят, гигиены доения , хранения молока на ферме, его транспортировки, контроля качества, безопасности и фальсификации молока.
Современный подход в системе контроля за безопасностью пищевых продуктов требует соответствующих изменений от традиционной регулирующей роли инспектора видению инспектора как профессиональной деятельности в сфере безопасности пищевых продуктов. Практические инспекторы должны быть осведомлены о возможных лучших практик в разных направлениях, чтобы всегда быть на уровне с производителями молока, а также иметь возможность давать рекомендации для улучшения ситуации при возникновении определенных несоответствий.
12 и 13 декабря 2018 было проведено финальное тестирование слушателей вышеупомянутого курса с целью объективной оценки приобретенных знаний и умений (профессионального компетенции).
Участие в нем приняли 150 человек, из которых Главное управление Держпродспоживслужбы в Харьковской области представили 36 человек
По итогам проведенного финального тестирования наши земляки поделили ретье место со средней оценкой 86% с главным управлением Держпродспоживслужбы в Николаевской области.
Хорошо заниматься исследовательской деятельностью, а также общаться с иностранцами, практиковаться в языках с акцентом на бытовую или узкоспециализированную, целевую лексику.
В воскресенье, 16 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом установится пасмурная погода,
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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