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16.12.2018  16:55   

Специалисты Харьковской государственной службы контроля за качеством молока вышли на принципиально новый уровень

Состоялось профессиональное обучение специалистов Держпродспоживслужбы лучшим практикам проверок при производстве молока и молочных продуктов.


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С 29 октября по 10 декабря 2018  проведено профессиональное обучение государственных инспекторов, государственных ветеринарных инспекторов и специалистов Держпродспоживслужбы на тему: «Важность использования лучших практик для производства безопасного молока и молочных продуктов». Участие в нем приняли работники главных управлений Держпродспоживслужбы в Винницкой, Луганской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Курс «Важность использования лучших практик для производства безопасного молока и молочных продуктов» содержит целый ряд рекомендаций, способствующих надлежащему ведению молочного животноводства, а именно по управлению здоровьем, содержанию и благополучию животных, ветеринарного сопровождения, кормлению стада, выращиванию телят, гигиены доения, хранению молока на ферме, его транспортировки, контроля качества, безопасности и фальсификации молока.

Современный подход в системе контроля за безопасностью пищевых продуктов требует соответствующих изменений от традиционной регулирующей роли инспектора видению инспектора как профессиональной деятельности в сфере безопасности пищевых продуктов. Практические инспекторы должны быть осведомлены о возможных лучших практик в разных направлениях, чтобы всегда быть на уровне с производителями молока, а также иметь возможность давать рекомендации для улучшения ситуации при возникновении определенных несоответствий.

12 и 13 декабря 2018 было проведено финальное тестирование слушателей вышеупомянутого курса с целью объективной оценки приобретенных знаний и умений (профессиональной компетенции).

Участие в тестировании приняли 150 человек, из которых Главное управление Держпродспоживслужбы в Харьковской области представили 36 человек.

По итогам проведенного финального тестирования специалисті Харьковщины разделили третье место (со средней оценкой 86%)  с главным управлением Держпродспоживслужбы в  Николаевской области.

Источник:   Главное управление Держпродспоживслужбы в Харьковской области
 Тэги:  молоко, харьков, служба, контроль, качество, фермер
 
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