Главная Новости Власть В День сотрудника исполнительной службы заключенные сверились с деньгами, которые с их доходов вычитают на судебные издержки
17.12.2018  15:16   

В День сотрудника исполнительной службы заключенные сверились с деньгами, которые с их доходов вычитают на судебные издержки

15 декабря 2018 в государственном учреждении «Дергачевский исправительная колония (№109)» состоялся прием осужденных бухгалтерией учреждения.


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Во время встречи были рассмотрены вопросы движения собственных средств осужденных и удержание денежных сумм, которые в дальнейшем пойдут на погашение судебных издержек.

Также главный бухгалтер Ирина Киевская ознакомила осужденных с порядком начисления заработной платы и дополнительными видами денежного обеспечения.

Начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров отметил, что проведение таких мероприятий является крайне необходи, потому информирования осужденных о движении их собственных средств является главной задачей бухгалтерии учреждения.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление угол. наказаний
 Тэги:  доход, колония, харьков, 109, исполнительная, вычеты
 
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