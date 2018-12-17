В День сотрудника исполнительной службы заключенные сверились с деньгами, которые с их доходов вычитают на судебные издержки

15 декабря 2018 в государственном учреждении «Дергачевский исправительная колония (№109)» состоялся прием осужденных бухгалтерией учреждения.
Во время встречи были рассмотрены вопросы движения собственных средств осужденных и удержание денежных сумм, которые в дальнейшем пойдут на погашение судебных издержек.
Также главный бухгалтер Ирина Киевская ознакомила осужденных с порядком начисления заработной платы и дополнительными видами денежного обеспечения.
Начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров отметил, что проведение таких мероприятий является крайне необходи, потому информирования осужденных о движении их собственных средств является главной задачей бухгалтерии учреждения.
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