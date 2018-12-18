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18.12.2018  14:07   

Дело о налоговых уведомлениях на сумму более 635 млн грн “Филип Моррис Украина” передано в Верховный суд

Харьковский апелляционный суд остановил рассмотрение дела о налоговых уведомлениях-решениях ЧАО “Филип Моррис Украина” на сумму более 635 млн грн до завершения рассмотрения материалов дела Верховным Судом (ВС).


// objectiv.tv

“14 декабря 2018 было возобновлено судебное производство по делу по апелляционной жалобе ЧАО “Филип Моррис Украина” к Главному управлению ГФС в Харьковской области об отмене неправомерных по мнению компании налоговых уведомлений-решений на сумму более 635 млн грн после его приостановления в прошлом году на время проведения экспертизы документации компании”, – сообщила директор по внешним вопросам “Филипп Моррис Украина” Наталья Бондаренко в комментарии агентству “Интерфакс-Украина”.

По ее словам, представитель компании подал ходатайство о привлечении Министерства юстиции Украины и Кабинета министров в качестве третьих лиц к делу, поскольку 5 декабря 2018 года Кабмин принял решение о подписании Мирового соглашения между компаниями “Филипп Моррис” и Украиной, пишет МГ «Объектив».

“Представитель ГУ ГФС в Харьковской области во время судебного заседания выступил против этого ходатайства и обвинил представителей “Филипп Моррис” в “злоупотреблении правом на защиту”. Такие действия противоречат положениям ст.18 Венской конвенции о праве международных договоров, поскольку, приняв решение о подписании Мирового соглашения, Украина и ее государственные органы выразили согласие на обязательность соглашения и до вступления его в силу должны воздержаться от действий, которые лишили бы соглашение его “объекта и цели”, – отметила Н.Бондаренко.

Директор по внешним вопросам указала, что понимая “нежелание представителя ДФС в Харьковской области соблюдать требования Венской конвенции”, представители “Филип Моррис Украина” обратились в суд с ходатайством передать дело в Верховный суд для выполнения его решения. Харьковский апелляционный суд остановил рассмотрение дела до завершения рассмотрения материалов дела Верховным судом.

“Надеемся, что проблема ненадлежащего взаимодействия будет решена в ближайшее время в установленном законом порядке и будут завершены формальные процедуры исполнения мирового соглашения с целью урегулирования вопроса, в которое был вынужден вмешаться Кабинет министров”, – отметила Н.Бондаренко.

Как сообщалось, Кабинет министров 5 декабря 2018 года утвердил проект мирового соглашения между компаниями “Филип Моррис” и Украиной, предусматривающее отмену Государственной фискальной службой налоговых уведомлений-решений на общую сумму 635,3 млн грн.

Philip Morris International – один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.

Источник:   МГ «Объектив»
 Тэги:  суд, харьков
 
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