Дело о налоговых уведомлениях на сумму более 635 млн грн “Филип Моррис Украина” передано в Верховный суд

18.12.2018 14:07

Харьковский апелляционный суд остановил рассмотрение дела о налоговых уведомлениях-решениях ЧАО “Филип Моррис Украина” на сумму более 635 млн грн до завершения рассмотрения материалов дела Верховным Судом (ВС).

“14 декабря 2018 было возобновлено судебное производство по делу по апелляционной жалобе ЧАО “Филип Моррис Украина” к Главному управлению ГФС в Харьковской области об отмене неправомерных по мнению компании налоговых уведомлений-решений на сумму более 635 млн грн после его приостановления в прошлом году на время проведения экспертизы документации компании”, – сообщила директор по внешним вопросам “Филипп Моррис Украина” Наталья Бондаренко в комментарии агентству “Интерфакс-Украина”.

По ее словам, представитель компании подал ходатайство о привлечении Министерства юстиции Украины и Кабинета министров в качестве третьих лиц к делу, поскольку 5 декабря 2018 года Кабмин принял решение о подписании Мирового соглашения между компаниями “Филипп Моррис” и Украиной, пишет МГ «Объектив».

“Представитель ГУ ГФС в Харьковской области во время судебного заседания выступил против этого ходатайства и обвинил представителей “Филипп Моррис” в “злоупотреблении правом на защиту”. Такие действия противоречат положениям ст.18 Венской конвенции о праве международных договоров, поскольку, приняв решение о подписании Мирового соглашения, Украина и ее государственные органы выразили согласие на обязательность соглашения и до вступления его в силу должны воздержаться от действий, которые лишили бы соглашение его “объекта и цели”, – отметила Н.Бондаренко.

Директор по внешним вопросам указала, что понимая “нежелание представителя ДФС в Харьковской области соблюдать требования Венской конвенции”, представители “Филип Моррис Украина” обратились в суд с ходатайством передать дело в Верховный суд для выполнения его решения. Харьковский апелляционный суд остановил рассмотрение дела до завершения рассмотрения материалов дела Верховным судом.

“Надеемся, что проблема ненадлежащего взаимодействия будет решена в ближайшее время в установленном законом порядке и будут завершены формальные процедуры исполнения мирового соглашения с целью урегулирования вопроса, в которое был вынужден вмешаться Кабинет министров”, – отметила Н.Бондаренко.

Как сообщалось, Кабинет министров 5 декабря 2018 года утвердил проект мирового соглашения между компаниями “Филип Моррис” и Украиной, предусматривающее отмену Государственной фискальной службой налоговых уведомлений-решений на общую сумму 635,3 млн грн.

Philip Morris International – один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.