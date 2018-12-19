Началась сессия Харьковского городского совета

Двадцать четвертая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 19 декабря, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ, Национальной полиции, Харьковского областного совета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.
Для работы сессии зарегистрировалось 75 депутатов.
В повестку дня включено 100 вопросов и «Разное».
Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.
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