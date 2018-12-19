19.12.2018 11:09

Началась сессия Харьковского городского совета

Двадцать четвертая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 19 декабря, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).



://city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ, Национальной полиции, Харьковского областного совета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.



Для работы сессии зарегистрировалось 75 депутатов.



В повестку дня включено 100 вопросов и «Разное».



Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.