19.12.2018 11:50

Субвенция, матпомощь, инсулины: в бюджет на 2019 год внесены изменения

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2019 год.



://city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 19 декабря, на сессии горсовета.



Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, решением Харьковского областного совета от 6 декабря бюджету города Харькова были выделены трансферты в сумме 2,646 млрд грн.



Таким образом, в бюджет города включены субвенции (2,5 млрд грн):



- на выплату помощи семьям с детьми; малообеспеченным семьям; лицам, не имеющим права на пенсию; лицам с инвалидностью; детям с инвалидностью; временной государственной помощи детям; временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату; пособия по уходу за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства; компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы или за лицом, достигшим 80-летнего возраста, - 1,47 млрд грн;



- предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа - 0,9 млн грн;



- предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения; квартирной платы; управления многоквартирным домом; обращения с бытовыми отходами и вывоз жидких нечистот; взносов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии, абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, - 1,036 млрд грн;



- выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком»; оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплату социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя; поддержку малых групповых домов - 2,8 млн грн;



- осуществление переданных из государственного бюджета расходов в сфере образования - 39,8 млн грн;



- предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - 1,8 млн грн;



- возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина при обеспечении больных сахарным и несахарным диабетом - 28,2 млн грн;



- возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний - 10,1 млн грн.



Также бюджету города предусмотрена дотация на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения в сумме 136,6 млн грн.