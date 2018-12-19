19.12.2018 12:30

Горсовет обратился к Верховной Раде по поводу компенсации за земельные участки ветеранам войны

Харьковский городской совет направит обращение к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию, чтобы урегулировать ситуацию с отводом земельных участков ветеранам войны.



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Текст обращения был одобрен сегодня, 19 декабря, на сессии городского совета.



В нем, в частности, сказано, что ориентировочная площадь массивов, которые предусмотрены для размещения усадебной жилой застройки, составляет около 300 га, и большая их часть - заболоченные территории, которые требуют инженерной подготовки, или земли сельхозназначения со статусом особо ценных, изменение целевого назначения которых возможно только по согласованию с Верховной Радой Украины. Поэтому у Харьковского городского совета нет возможности выполнить требования Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» в части отвода земельных участков всем льготным категориям граждан.



В обращении отмечается, что аналогичная ситуация сложилась в большинстве городов Украины. На многочисленных встречах руководства мэрии с участниками войны и общественными организациями неоднократно поднимался вопрос о денежной компенсации в случае отказа льготника от права на земельный участок. При этом действующим законодательством Украины не предусмотрено денежное возмещение вместо реализации гражданами их права на получение в собственность земельных участков в порядке приватизации. Кроме того, монетизация права на землю непосредственно связана с расходами, которые не могут осуществляться из местных бюджетов при отсутствии соответствующих оснований.



Чтобы решить проблему, Харьковский городской совет обращается к парламенту с просьбой ускорить процесс принятия Закона о внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно гарантий обеспечения земельными участками ветеранов войны от 21 июня 2017 года №6605, который был разработан во исполнение решения Правления Ассоциации городов Украины и уже находится на рассмотрении Верховной Рады Украины.



«Целью законопроекта является содействие ветеранам войны в реализации своего права на получение земельных участков путем введения альтернативы - получения денежной компенсации вместо земли по желанию», - сказано в тексте документа.



Отметим, что в Харькове более 11 тыс. человек находятся на учете граждан, желающих получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства на территории города. 1 тыс. 919 участников АТО стоят в очереди как первоочередники.



С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.